A Treviglio, in provincia di Bergamo, si è verificato un grave incidente stradale in cui un uomo ubriaco ha travolto un gruppo di ciclisti lungo la provinciale 141, investendo tre persone durante una manovra di sorpasso che si è conclusa in tragedia.

Ubriaco al volante travolge un gruppo di ciclisti a Treviglio

L’incidente è

avvenuto nella mattinata del 9 aprile, intorno alle 10, lungo la provinciale 141 nella zona della Bassa bergamasca, tra le frazioni di Geromina e Castel Cerreto, nel territorio di Treviglio. I tre ciclisti — un giovane di 33 anni, suo padre di 66 e lo zio di 69 — stavano pedalando in compagnia lungo via Canonica, una strada che attraversa i campi e collega le due località.

Secondo le prime ricostruzioni de Il Giorno, un’automobile Alfa Romeo Giulia guidata da un uomo di 48 anni avrebbe effettuato un sorpasso in un tratto con linea continua e in curva. Dopo aver urtato il guardrail, il mezzo avrebbe perso aderenza e, rientrando in carreggiata, ha travolto in pieno il gruppo di ciclisti, proseguendo poi la sua corsa fuori strada per circa un centinaio di metri. L’impatto è stato estremamente violento: una delle biciclette sarebbe finita incastrata sotto la vettura e il parabrezza è andato in frantumi, segno della forza dello scontro.

Ubriaco al volante travolge un gruppo di ciclisti, morto un 33enne: chi era Flavio Leoni

Le condizioni del ciclista più giovane sono apparse subito disperate: rianimato e intubato sul posto, è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma è deceduto nel pomeriggio nonostante i tentativi dei medici. L’uomo, identificato come Flavio Leoni, lavorava all’estero ed era tornato in Italia per un breve periodo. Il padre è stato ricoverato in codice giallo a Bergamo, mentre lo zio è stato trasferito in condizioni molto gravi agli Spedali Civili di Brescia con un secondo elicottero del 118.

Il conducente dell’auto è stato a sua volta accompagnato in ospedale per accertamenti e sarebbe risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico fino a cinque/sei volte oltre il limite consentito. Le autorità hanno proceduto al ritiro immediato della patente e all’avvio di un’indagine per omicidio stradale: la ricostruzione dell’accaduto è affidata alla polizia locale, che sta analizzando velocità, manovre di sorpasso e traiettorie del veicolo per chiarire con precisione la dinamica dell’impatto.