Gli incidenti stradali rappresentano una delle principali emergenze della sicurezza urbana, e quando un camion investe una 23enne come Viola Mazzotti a Bologna, emerge chiaramente quanto siano esposti i ciclisti. La tragedia sottolinea l’urgenza di piste ciclabili sicure, segnaletica efficace e interventi mirati per prevenire episodi mortali sulle strade cittadine.

Tragedia sulla pista ciclabile di Bologna

Una giovane di 23 anni, Viola Mazzotti, è stata travolta da un camion questa mattina, martedì 25 novembre, all’incrocio tra via dell’Arcoveggio e via De Giovanni, nella periferia di Bologna. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 e, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori del 118, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, il camion, impegnato nei trasporti per i cantieri del tram, stava percorrendo via dell’Arcoveggio in direzione periferia, mentre la giovane avanzava lungo la pista ciclabile sulla destra della carreggiata. Giunto all’incrocio, l’autista ha svoltato a destra, travolgendo la ciclista sotto l’asse posteriore del mezzo. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire la dinamica, valutando eventuali fattori legati alla segnaletica, ai cantieri e alla disposizione della viabilità nell’area.

Bologna in lutto, camion investe e uccide 23enne in bicicletta: chi era Viola Mazzotti

La morte di Viola ha scosso profondamente la comunità locale e le autorità. “Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Viola, giovane concittadina di soli 23 anni”, ha dichiarato il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha aggiunto: “Purtroppo questa mattina ci siamo svegliati con la terribile notizia di una giovane ragazza investita da un camion… penso sia una tragedia terribile”. La presidente del quartiere Navile, Federica Mazzoni, ha sottolineato come la vicenda richiami alla necessità di garantire sicurezza a tutti gli utenti della strada, soprattutto ai più vulnerabili: “Un fatto che richiama all’impegno di garantire sicurezza per tutte le persone che attraversano, vivono le strade, tenendo conto di chi è più esposto ai rischi”. Viola, laureata in Management e Marketing all’Università di Bologna e specializzata in Marketing Strategico presso la Catòlica Lisbon School of Business and Economics, stava iniziando il proprio percorso lavorativo a Bologna dopo gli studi all’estero, quando la sua vita è stata tragicamente interrotta. L’incidente riporta l’attenzione sul tema della sicurezza dei ciclisti: dall’inizio dell’anno, in Italia sono già 207 i ciclisti deceduti in incidenti stradali, evidenziando l’urgenza di interventi mirati per prevenire simili tragedie.