Il tragico incidente avvenuto sulla bretella di Vizzolo Predabissi, dove un furgone e un tir si sono scontrati frontalmente causando un tragico bilancio, riporta l’attenzione sulla pericolosità di quel tratto stradale.

Nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la bretella che unisce la via Emilia alla provinciale per Sant’Angelo Lodigiano, a Vizzolo Predabissi, un furgone e un tir si sono scontrati frontalmente in un tratto curvo della carreggiata.

L’impatto è stato talmente violento da deformare completamente la cabina del mezzo più leggero, che dopo l’urto è finito contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Lodi e Milano, dotati anche di attrezzature speciali per liberare gli occupanti dei veicoli.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi della polizia locale e dei carabinieri, mentre la dinamica precisa è ancora oggetto di accertamenti.

Incidente fatale a Vizzolo Predabissi: frontale tra furgone e tir, muore 23enne

A perdere la vita nel terribile scontro è stato Nicolas Costa, 23 anni, residente a San Zenone al Lambro, rimasto intrappolato tra le lamiere del suo furgone. Nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Il conducente del tir, un uomo di 50 anni, è stato trasportato in ospedale per controlli, riportando ferite lievi. La tragedia si inserisce in un contesto purtroppo già segnato da altri incidenti gravi sulle arterie del Sud Milano, dove negli ultimi anni più collisioni con mezzi pesanti hanno provocato vittime, confermando la pericolosità di alcuni tratti stradali molto trafficati.