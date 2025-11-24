Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 23 novembre 2025, si è verificato un terribile incidente stradale sulla Salaria, in cui ha perso la vita Adriano Franchi, dirigente della Camera di Commercio di Roma: grave la moglie.

Incidente sulla Salaria: auto finisce contro il guardrail

Terribile incidente stradale ieri pomeriggio, domenica 23 novembre 2025, sulla Salaria, all’altezza del chilometro 123, nell’area di Cittareale, in provincia di Rieti.

Secondo le prime ricostruzioni, una Jeep, per cause ancora da accertare, ha sbandato finendo la sua corsa contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente sulla Salaria: morto un dirigente della Camera di Commercio di Roma

Nel terribile incidente stradale di ieri pomeriggio sulla Salaria ha perso la vita un uomo di 56 anni, che era seduto sul lato passeggero. La vittima si chiamava Adriano Franchi ed era un dirigente alla Camera di Commercio a Roma. Alla guida dell’auto la moglie di Franchi, estratta dai Vigili del Fuoco dalle lamiere, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale De Lellis di Rieti, dove ora è ricoverata in gravi condizioni. Salvati i due cani che viaggiavano i auto con la coppia. Adriani Franchi, padre di due figlie, nella sua carriera aveva ricoperto incarichi importanti quali quello di direttore di Alta Roma per la moda. Attualmente era responsabile dell’Ufficio affari legali, contrattualistica dell’Azienda speciale della Camera di Commercio della capitale.