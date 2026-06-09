Tragedia sulla provinciale 3: terribile schianto tra auto e moto

Tragedia sulla provinciale 3: terribile schianto tra auto e moto

Ennesima tragedia sulla strada, un uomo è morto in seguito a un terribile incidente stradale sulla Provinciale 3 nel Bellunese. I dettagli.

Tragedia sulla provinciale 3: terribile schianto tra auto e moto

Intorno alle ore 12.30 di oggi, martedì 9 giugno 2026, si è verificato un terribile incidente stradale sulla Strada Provinciale 3, in località Masarei, nel territorio comunale di Gosaldo, in provincia di Belluno.

A scontrarsi un’auto e una moto. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche le autorità a fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Drammatico incidente sulla provinciale 3: un morto nello schianto auto-moto

Come visto questa mattina si è verificato un terribile incidente stradale sulla Strada Provinciale 3 nel Bellunese.

Un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il centauro, un tedesco, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Ferito invece il conducente dell’auto, affidato alle cure del personale intervenuto sul posto. Le sue condizioni al momento non sono state rese note.

Si indaga per capire le cause esatte di questo incidente mortale.