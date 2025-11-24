Il bilancio è di una donna morta e di alcuni ragazzi giovani, all'incirca intorno ai 20 anni di età rimasti feriti.

Altra terribile notte sulle autostrade italiane che sono state teatro di bruttissimi incidenti. In particolare il più importante è quello che si è verificato sull’Autostrada Del Sole ovvero la A1 dove l’impatto ha addirittura causato il decesso di un’occupante. Scopriamo cosa è accaduto.

Lo schianto nel cuore della notte, donna deceduta

L’incidente più grave è quello che si è verificato questa notte intorno alle 3 nel territorio tra Livraga e Ospedaletto nella provincia di Trento.

L’impatto ha coinvolto due vetture, come riportato da Rainews.it, che si sono tamponate, anche se la dinamica non è ancora chiara ed i feriti in totale sono stati 9 tra cui molti ragazzi giovani.

Quasi sicuramente l’alta velocità e la scarsa condizione stradale per via delle basse temperature ha inciso nel causare l’incidente.

Weekend nero, urge un cambiamento

Il weekend appena trascorso ha registrato ancora numerosi incidenti stradali nel nostro paese, serve un cambiamento per porre fine a quella che è una vera e propria piaga.

Le macchine sono sempre più sicure e questo eccesso di fiducia in abbinamento a comportamenti scorretti porta a vivere le arterie stradali come delle vere e proprie piste.

Per cambiare davvero serve che chi guida sia più prudente e prenda a cuore il fatto che la vita sia una sola e che non possa andare sprecata per divertirsi.