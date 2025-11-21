Un bimbo di tre mesi è gravissimo in seguito a un incidente stradale avvenuto a Paderno Ponchielli, in provincia di Cremona. La famiglia coinvolta ha ricevuto l’intervento immediato dei soccorsi, mentre le cause dell’uscita di strada sono ancora al vaglio delle autorità.

Grave incidente a Paderno Ponchielli: tre bambini tra i feriti

Un grave sinistro stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 21 novembre, a Paderno Ponchielli, in provincia di Cremona.

Una Renault Clio con sei persone a bordo, tra cui tre bambini, è uscita di strada per motivi ancora da chiarire, forse legati alle condizioni dell’asfalto bagnato.

L’incidente ha richiesto un massiccio intervento di emergenza: sul posto sono arrivati due elisoccorso, due automediche, quattro ambulanze, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine per coordinare i soccorsi e i rilievi.

Cremona, auto sfonda il guardrail e finisce in un campo: bimbo di 3 mesi gravissimo

Il più colpito dall’incidente è stato un neonato di tre mesi, trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con un trauma cranico. Ferite meno gravi hanno interessato le sorelline di 3 e 5 anni, ricoverate rispettivamente agli Spedali Civili di Brescia e al Niguarda di Milano, insieme ad altri familiari presenti sull’auto.

Il conducente, un uomo di 52 anni, è stato trasportato a Brescia in codice giallo, mentre una donna di 28 anni e un uomo di 70 hanno subito traumi toracici e spinali e sono stati ricoverati rispettivamente a Milano e Cremona. Le autorità continuano a indagare per determinare le cause dell’uscita di strada e completare la ricostruzione dell’accaduto.