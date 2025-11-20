Un inseguimento tra una volante della polizia e un’auto in fuga a Roma Nord si è concluso con un incidente, causando diversi feriti. La corsa, iniziata nei pressi di Ponte Milvio, si è fermata dopo lo scontro con un’altra volante giunta in supporto.

Inseguimento sulla Cassia: incidente tra auto in fuga e volante della polizia

Un inseguimento ad alta tensione si è verificato a Roma Nord, nella zona di Ponte Milvio, coinvolgendo una volante della Polizia e un’auto a noleggio. Gli agenti avrebbero intercettato il veicolo nei pressi dei locali della zona, ma il conducente non si sarebbe fermato all’alt, dando il via alla fuga.

La corsa si è conclusa all’incrocio tra Via Cassia e Via Cortina d’Ampezzo, quando l’auto a noleggio avrebbe impattato contro un’altra volante giunta in supporto, con i lampeggianti accesi.

Roma, incidente tra volante della polizia e auto in fuga: ci sono feriti

A seguito dello scontro, come riportato dal Tgr Lazio, quattro persone avrebbero riportato ferite lievi o moderate: due poliziotti del Commissariato Ponte Milvio, trasportati in ospedale in codice giallo, e due dei passeggeri dell’auto in fuga.

Gli altri occupanti del veicolo a noleggio sarebbero rimasti illesi e sarebbero stati accompagnati in commissariato, mentre le autorità hanno avviato accertamenti sulla vicenda per chiarire la dinamica completa e la posizione dei fuggitivi.