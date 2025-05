Quattro auto della polizia in scorta ai tifosi del Milan sono rimaste coinvolte in un incidente sull’A1 tra Fidenza e Fiorenzuola. I primi aggiornamenti.

Un incidente stradale ha coinvolto quattro auto della polizia impegnate nella scorta ai tifosi del Milan di ritorno dalla finale di Coppa Italia. Il tamponamento è avvenuto sull’autostrada A1, nel tratto tra Fidenza e Fiorenzuola, provocando diversi feriti e rendendo necessari interventi di emergenza. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro mentre la circolazione resta rallentata.

Maxi incidente in A1: coinvolte quattro auto della polizia

Quattro vetture della polizia, impegnate nella scorta dei tifosi del Milan al ritorno dalla finale di Coppa Italia, sono rimaste coinvolte in un incidente sull’autostrada A1, al confine tra Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza), nei pressi dello svincolo per l’A15. L’impatto ha provocato diversi feriti e lunghe code in entrambe le direzioni: circa dieci chilometri di congestione verso Milano e rallentamenti anche in direzione Bologna, causati dall’effetto curiosità.

Secondo le prime ricostruzioni, due veicoli si sarebbero scontrati lateralmente, innescando poi una serie di tamponamenti a catena.

Maxi incidente in A1: coinvolte quattro auto della polizia, diversi ricoveri urgenti

Dopo la segnalazione dell’incidente, al chilometro 80+600 in direzione nord, al confine tra le province di Parma e Piacenza, nei pressi di Alseno, sono intervenute numerose ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Come riportato da Il Corriere della Sera, i feriti sarebbero nove, tutti appartenenti alla polizia: uno verserebbe in condizioni più critiche e sarebbe stato trasferito con l’elisoccorso, mentre un altro presenterebbe una gravità media. Gli altri coinvolti avrebbero riportato lesioni più lievi e sarebbero in attesa di accertamenti.