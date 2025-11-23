Home > Cronaca > Dramma sull'autostrada A2, schianto di un'auto contro il guardrail, ci sono m...

Dramma sull'autostrada A2, schianto di un'auto contro il guardrail, ci sono morti

Sono ore drmmatiche per le famiglie di due giovani, amici, deceduti nel grave schianto del veicolo sul quale viaggiavano

Uno schianto terribile in autostrada, poi i soccorsi d’urgenza e il drammatico epilogo. É quanto accaduto nelle scorse ore sull’A2, dove un veicolo con a

bordo due persone è andato a finire fuoristrada terminando la sua corsa contro un guardarail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i vigili

del fuoco ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei due occupanti.

A bordo del veicolo viaggiavano due amici di 22 e 30 anni, vittime del drammatico incidente nel quale sono rimasti coinvolti sull’autostrada A2. Lo schianto è avvenuto nel Salernitano, nel tratto tra Eboli e Campagna, al km 38 in direzione sud nel cuore della notte di domenica 23 novembre.

Per ragioni ancora da chiarire l’auto è andata fuori strada per poi schiantarsi contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo e per i due occupanti, entrambi residenti a Campagna, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori giunti in loco ne hanno dichiarato il decesso mentre gli agenti della Polizia stradale di Eboli hanno effettuato i necessari rilievi per chiarire la dinamica del sinistro, nel quale non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Si cerca di capire cosa abbia portato il ragazzo alla guida a perdere il controllo dell’auto.