Uno schianto terribile in autostrada, poi i soccorsi d’urgenza e il drammatico epilogo. É quanto accaduto nelle scorse ore sull’A2, dove un veicolo con a

bordo due persone è andato a finire fuoristrada terminando la sua corsa contro un guardarail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i vigili

del fuoco ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei due occupanti.

Grave schianto sull’A2, due amici sono morti nel terribile incidente stradale

A bordo del veicolo viaggiavano due amici di 22 e 30 anni, vittime del drammatico incidente nel quale sono rimasti coinvolti sull’autostrada A2. Lo schianto è avvenuto nel Salernitano, nel tratto tra Eboli e Campagna, al km 38 in direzione sud nel cuore della notte di domenica 23 novembre.

Per ragioni ancora da chiarire l’auto è andata fuori strada per poi schiantarsi contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo e per i due occupanti, entrambi residenti a Campagna, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori giunti in loco ne hanno dichiarato il decesso mentre gli agenti della Polizia stradale di Eboli hanno effettuato i necessari rilievi per chiarire la dinamica del sinistro, nel quale non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Si cerca di capire cosa abbia portato il ragazzo alla guida a perdere il controllo dell’auto.