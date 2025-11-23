L'impatto frontale è avvenuto all'altezza del chilometro 53 e non ha lasciato scampo ai due conducenti. Cosa è successo.

Un incidente gravissimo, uno schianto frontale avvenuto nel cuore della notte. É accaduto su una statale sarda, nella zona di Iglesias, all’altezza del km 53. Due auto sono andate tra loro ad impattare violentemente intorno alle 3 del mattino di domenica 23 novembre, un impatto che non ha lasciato scampo ai due conducenti, morti sul colpo in seguito alle gravissime ferite derivanti dal frontale.

Ma cosa è successo?

Schianto frontale sulla statale, impatto tra due auto: due morti sul colpo

L’impatto tra i due veicoli coinvolti nell‘incidente avvenuto in Sardegna è stato particolarmente violento ed i due conducenti, di 22 e 51 anni, non sono sopravvissuti, perdendo la vita sul colpo. Coinvolto nello schianto anche un 34enne, seduto sull’utilitaria nel posto riservato ai passeggeri e titolare di un esercizio pubblico. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze ed i soccorritori hanno subito trasportato il 34enne all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso, dove si trova ricoverato, non in pericolo di vita.

In merito alla dinamica del sinistro sono stati avviati accertamenti: stando ad una prima ricostruzione il veicolo guidato dal 51enne, un’utilitaria, si sarebbe scontrata frontalmente con una berlina condotta dal 22enne. Alle indagini stanno lavorando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias, con il supporto delle Stazioni di Gonnesa e Villamassargia, intervenuti sul posto insieme al 118 e ai vigili del fuoco. L’autorità giudiziaria è stata informata dai carabinieri di Gonnesa ed i veicoli sono stati sequestrati, disponendo la restituzione delle salme ai familiari. Per consentire a soccorritori e forze dell’ordine di operare è stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto della statale 130 deviandolo sulle arterie locali.