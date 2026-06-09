USS Liberty: il mistero dell'attacco israeliano e le domande ancora senza risposta

Il 9 giugno 1967durante la Guerra dei Sei Giornila nave spia americana USS Liberty fu attaccata da forze israeliane, causando la morte di 34 americani e il ferimento di 171. Quasi 60 anni dopoil congressista Thomas Massie ha richiesto una nuova indagine su questo episodio controverso, chiedendo che venga fatta finalmente luce su quanto accaduto.

L’attacco all’USS Liberty è uno degli episodi più oscuri della storia delle relazioni tra Stati Uniti e Israele. Nonostante le indagini ufficiali, molte domande rimangono senza risposta. Perché la nave fu attaccata? Perché l’attacco continuò anche dopo che la USS Liberty aveva segnalato la propria identità? Quali furono le reali intenzioni delle forze israeliane?

L’attacco del 9 giugno 1967

La USS Liberty era una nave spia americana posizionata nel Mar Mediterraneo per monitorare le comunicazioni militari durante la Guerra dei Sei Giorni. Alle 14:00 del 9 giugno 1967la nave fu attaccata da aerei e motoscafi israeliani. L’attacco durò 75 minuti e causò gravi danni alla nave e numerose vittime tra l’equipaggio.

Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, la USS Liberty aveva segnalato la propria identità americana più volte durante l’attacco.

Nonostante ciò, l’attacco continuò fino a quando la nave non fu gravemente danneggiata. Solo l’intervento di aerei americani costrinse le forze israeliane a ritirarsi.

Le indagini ufficiali

Dopo l’attacco, furono avviate indagini sia da parte americana che israeliana. La Commissione d’inchiesta americana concluse che l’attacco era stato un errore causato da una identificazione errata della nave. Tuttavia, molti sopravvissuti e esperti hanno messo in dubbio questa versione dei fatti, sostenendo che l’attacco fosse stato intenzionale.

La Commissione d’inchiesta israelianainvece, concluse che l’attacco era stato un errore tragico ma inevitabile, data la confusione della guerra. Tuttavia, anche questa versione è stata messa in discussione da molti, che hanno parlato di una copertura per nascondere la verità.

Le domande ancora senza risposta

Nonostante le indagini ufficiali, molte domande rimangono senza risposta. Perché l’attacco continuò anche dopo che la USS Liberty aveva segnalato la propria identità? Perché le forze israeliane non riconobbero la nave come americana? Quali furono le reali intenzioni delle forze israeliane?

Alcuni esperti hanno suggerito che l’attacco potesse essere stato intenzionale, forse per impedire alla USS Liberty di raccogliere informazioni sensibili durante la guerra. Altri hanno suggerito che l’attacco potesse essere stato un errore causato da una comunicazione errata tra le forze israeliane. Tuttavia, nessuna di queste teorie è stata confermata in modo definitivo.

Il congressista Thomas Massie ha richiesto una nuova indagine sull’attacco, sostenendo che le indagini precedenti non hanno fornito risposte soddisfacenti. Massie ha chiesto che vengano resi pubblici tutti i documenti relativi all’attacco, affinché la verità possa finalmente emergere.

La richiesta di Massie è stata accolta con interesse da molti, che sperano che una nuova indagine possa finalmente fare luce su uno degli episodi più oscuri della storia delle relazioni tra Stati Uniti e Israele. Tuttavia, rimane da vedere se questa richiesta porterà a nuove scoperte o se l’attacco all’USS Liberty rimarrà un mistero irrisolto.