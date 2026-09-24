Il matrimonio è un passo importantissimo nella vita di una coppia perché certifica la prova d’amore magari durata anni attraversando momenti belli e meno belli con la certezza di poter contare sempre sull’affetto e sull’appoggio del coniuge ed è sempre significativo nonostante non sia una pratica più comune nelle coppie italiane anche per via dei costi necessari.

Dopo la magistrale a Torino l’impegno nel lavoro con la madre

Sara Memisha è la protagonista di questa storia, una donna di 31 anni che dopo aver conseguito una laurea magistrale in Economia a Torino con un corso in lingua inglese aveva deciso di lavorare nella sua città, Pistoia, assieme alla madre nel centro di servizi rivolto ai cittadini stranieri.

Un impegno il suo che non è passato inosservato ed è stato visto dalla comunità che vedeva in lei la massima professionalità e quell’empatia tipica di chi avendo origini straniere sapeva bene come ci si sente in un contesto lontano da quello abituale.

In tutto questo la storia d’amore con il suo fidanzato Alex Marraccini che è iniziata tra i banchi del liceo che entrambi frequentavano ed è andata avanti per oltre dieci anni sino al momento più importante.

La lotta alla malattia ed il matrimonio

Tre anni fa è stata diagnosticata a Sara una terribile malattia ma questo non le aveva impedito di toglierle il sorriso e di continuare a lottare, passando tramite diversi ospedali in cerca della cura giusta, il tutto è iniziato all’ospedale Santa Chiara di Pisa e poi è stata trasferita a Cisanello.

Per lei sono state impiegate anche cure innovative al fine di darle ulteriore speranza, accanto a lei oltre alla famiglia con il padre e la sorella, oltre all’amato zio e naturalmente alla mamma, naturalmente anche Alex che non l’ha lasciata.

Anzi i due hanno deciso di suggellare il loro amore con il matrimonio a certificare il loro immenso amore che durerà per tutta la vita.

Purtroppo pochi giorni dopo quel lieto evento per Sara non c’è stato nulla da fare, la 31enne si è spenta a seguito degli effetti della malattia di cui soffriva, come riporta The Social Post, il funerali si terranno domani, venerdì 25 settembre alle ore 10 nella chiesa di Sant’Andrea a Pistoia dove gli amici e la città potranno darle l’ultimo saluto.