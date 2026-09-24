Un fuoco sospetto ha colpito la stazione Starlink di Wola Krobowska, suscitando accuse di sabotaggio e indagini su possibili cause

La sera del 23 settembre una fiammata improvvisa ha avvolto la stazione terrestre destinata ai servizi Starlink situata nel piccolo villaggio di Wola Krobowska, a sud di Varsavia. L’incendio ha colpito in particolare il generatore, la centrale elettrica e il quadro di distribuzione, provocando danni ingenti. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, senza registrare feriti.

La polizia ha immediatamente avviato le indagini, affiancata dall’Agenzia per la Sicurezza Interna.

Le dichiarazioni del ministro Krzysztof Gawkowski

Il ministro polacco per gli Affari digitali, Krzysztof Gawkowski ha sostenuto che il modus operandi dell’attacco è “chiaramente russo”. Secondo le sue parole, l’obiettivo era colpire un’infrastruttura critica di telecomunicazioni che influenza il funzionamento di Internet sia in Polonia sia in Ucraina, dove le connessioni Starlink sono particolarmente cruciali.

Gawkowski ha sottolineato che la base è di proprietà di Exatel l’operatore di telecomunicazioni statale, e che l’incendio rappresenta un tentativo di disturbare le attività di un servizio digitale strategico.

Possibili cause analizzate dalle autorità

Le prime analisi preliminari indicano due ipotesi principali. Da un lato, le indagini considerano la possibilità di un incendio doloso, forse scatenato da un attacco diretto al centralino di alimentazione.

Dall’altro, non si esclude un cortocircuito accidentale che potrebbe aver innescato la propagazione delle fiamme. Entrambe le ipotesi sono ancora oggetto di verifica; le autorità non hanno ancora confermato nessuna delle due come causa definitiva.

Impatto sull’infrastruttura e sulle comunicazioni

La base di Wola Krobowska è una delle principali punti di trasmissione per Starlink in Europa orientale, fornendo connettività a utenti in Polonia e, soprattutto, in Ucraina, dove il servizio è considerato vitale per le comunicazioni in tempo di guerra. Il danno al generatore e al quadro di distribuzione ha temporaneamente interrotto la capacità di trasmettere il segnale, ma la struttura è dotata di sistemi ridondanti che hanno limitato l’effetto complessivo sull’operatività del servizio. Tuttavia, le autorità temono che un simile evento possa rivestire una valenza simbolica, dimostrando la vulnerabilità di infrastrutture digitali strategiche.

Al momento, la polizia ha preso in carico la fase successiva delle indagini, collaborando con l’Agenzia per la Sicurezza Interna per raccogliere prove e identificare eventuali responsabili. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tensioni geopolitiche, in cui le infrastrutture di comunicazione sono sempre più bersaglio di operazioni di guerra ibrida. Resta quindi da vedere se le indagini confermeranno la sospetta interferenza russa o se il caso si risolverà in un semplice guasto tecnico.