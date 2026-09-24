Durante la notte compresa tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, un evento tragico ha scosso la zona di via Goito, nel centro di Padova. Un uomo di 51 anni, di origini albanesi, è stato rinvenuto senza vita in un cantiere edile dove erano in corso lavori di ristrutturazione di un edificio storico.

L’accaduto è avvenuto all’interno del vano ascensore dove la caduta è stata giudicata letale. L’intera vicenda ha subito preso piede quando i familiari, preoccupati per l’assenza di notizie, hanno attivato le forze dell’ordine.

Allarme dei familiari e intervento delle volanti di Padova

I parenti, constatiata l’impossibilità di contattare il 51enne dal primo pomeriggio del 23 settembre, hanno segnalato il caso alle volanti della Questura di Padova.

Gli agenti, muniti di un’applicazione per la localizzazione, hanno individuato il cellulare del mancante nei pressi del cantiere e hanno notato, poco lontano dall’edificio, un furgone Fiat Daily con il cassone ancora aperto. La scoperta del veicolo, parcheggiato a pochi metri dal sito dei lavori, ha confermato la presenza del soggetto sul luogo.

Il furgone e le prime verifiche sul posto

Il cassone aperto del furgone suggeriva un’attività recente, probabilmente legata al trasporto di materiali da costruzione. Gli agenti delle volanti, dopo aver suonato il telefono del signoro, si sono addentrati nell’edificio in ristrutturazione. Il suono del cellulare ha guidato i carabinieri fino al vano ascensore dove hanno scoperto il corpo dell’operaio, privo di vita. La posizione del cadavere, all’interno del piccolo spazio dell’ascensore, indica una caduta brusca e incontrollata.

Interventi di soccorso e avvio delle indagini

Appena individuato il decesso, la polizia scientifica si è recata sul sito per effettuare i rilievi del caso, affiancata dal personale di 118 e dai vigili del fuoco, pronti a garantire la sicurezza dell’ambiente e a gestire eventuali emergenze strutturali. Le autorità hanno avviato le indagini volte a determinare le cause precise dell’incidente, considerando fattori come la possibile distrazione, un guasto tecnico dell’ascensore o condizioni di lavoro non completamente sicure.

Il profilo della vittima

Il defunto era titolare di una piccola ditta specializzata in lavori di muratura con sede nella provincia di Vicenza. La sua attività, concentrata principalmente su ristrutturazioni di edifici storici, lo aveva portato a collaborare regolarmente con imprese edili padovane. Nonostante la sua esperienza, il tragico avvenimento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei cantieri, in particolare per quanto riguarda l’accesso a spazi confinati come gli ascensori.

Al momento, le autorità non hanno ancora fornito una ricostruzione definitiva dei fatti. Gli inquirenti stanno esaminando i log dell’ascensore, le registrazioni video del cantiere e le testimonianze dei presenti, nella speranza di chiarire se la caduta sia stata causata da un errore umano, da una perdita di equilibrio o da un malfunzionamento dell’impianto. La comunità di via Goito attende con apprensione i risultati delle indagini, mentre la famiglia dell’operaio vive un doloroso lutto.