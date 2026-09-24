Tragedia sul lavoro a Padova, dove un operaio di 51 anni è morto dopo essere precipitato nel vano ascensore di un cantiere edile. Il corpo dell’uomo è stato trovato nella notte dagli agenti della Questura, allertati dai familiari.

Operaio di 51 anni trovato morto in un cantiere di via Goito a Padova

Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato a Padova, dove un operaio di 51 anni, di origini albanesi e residente nel Vicentino, è stato trovato morto all’interno di un edificio interessato da lavori di ristrutturazione. L’uomo, titolare di una ditta vicentina specializzata in opere di muratura, si trovava nel cantiere di via Goito quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitato nel vano destinato all’ascensore, perdendo la vita a causa della caduta.

Il drammatico ritrovamento è avvenuto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre.

A far scattare l’allarme sarebbero stati i familiari, preoccupati perché il 51enne non era rientrato e non rispondeva alle loro chiamate dal primo pomeriggio. Attraverso un’applicazione, i parenti sarebbero riusciti a individuare la posizione del suo cellulare, indirizzando così le ricerche verso la zona del cantiere.

Nei pressi dell’edificio gli agenti delle Volanti della Questura di Padova hanno inoltre trovato il furgone dell’operaio, ancora parcheggiato e con il cassone aperto, un elemento che ha fatto temere che all’interno della struttura potesse essere accaduto il peggio.

Padova, operaio precipita nel vano ascensore di un cantiere: i soccorsi e gli accertamenti sulla caduta

I poliziotti, una volta all’interno, hanno fatto squillare il suo telefono cellulare e, seguendo il segnale acustico, sono arrivati fino al vano ascensore. È proprio lì che hanno trovato il corpo senza vita dell’operaio, precipitato all’interno della struttura. Per l’uomo non c’era ormai nulla da fare.

In via Goito sono intervenuti anche gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco, gli investigatori della Squadra Mobile di Padova e gli specialisti della Polizia Scientifica. Sono stati effettuati i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto e stabilire con maggiore precisione le circostanze della caduta.