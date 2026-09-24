Il nuovo slot di Tale e Quale Show segna 2,6 milioni di telespettatori e un share stabile al 19,3%: ecco l’analisi dei dati.

Il 23 settembre 2026 è stata lanciata la sedicesima puntata di Tale e Quale Show trasmessa in una nuova fascia oraria di mercoledì sera su Rai 1. Dopo anni di presenza il venerdì, il condensato di imitazioni, risate e ospiti ha trovato un pubblico di 2.600.000 telespettatori corrispondente a uno share del 19,3%. L’evento è stato accompagnato da una giuria rinnovata, con Fabio Fazio come giudice speciale e Cristiano Malgioglio rimasto fra i volti più noti.

Confronto con la concorrenza della serata

Nel medesimo intervallo temporale, la programmazione di Mediaset ha avuto la meglio: La Ruota dei Campioni ha incassato 4.303.000 spettatori nella prima parte, raggiungendo uno share del 21,7% per poi calare a 2.571.000 nella seconda fase (16,8%). Al terzo posto, Chi l’ha visto? su Rai 3 ha totalizzato 1.102.000 telespettatori, con uno share del 7,1%.

Al di fuori del podio si sono collocati i match di pallavolo Italia-Finlandia (2,399,000, 13,5% su Rai 2) e il film Shark – Il primo squalo su Italia 1 (710,000, 4,1%).

Evoluzione storica degli ascolti di Tale e Quale Show

Il percorso di Tale e Quale Show mostra una costante contrazione della platea televisiva assoluta.

Le prime edizioni superavano i 4 milioni di spettatori: la quinta edizione (11 settembre 2015) ha registrato 4.817.000 telespettatori (23,64% di share). Da allora, i numeri sono scesi progressivamente – la decima edizione (18 settembre 2020) ha avuto 3.524.000 spettatori (18,90%) e la quattordicesima (20 settembre 2024) 3.012.000 (19,9%). Il valore più recente, la quindicesima edizione (26 settembre 2025), è sceso a 2.783.000 (19,3%). La nuova collocazione a mercoledì non è ancora stata completamente assimilata dal pubblico, ma lo share resta stabile rispetto all’anno precedente.

Altri dati di audience della serata

Nel contesto più ampio dell’access prime time, Affari Tuoi ha dominato con 4.223.000 spettatori (21,1% di share) su Rai 1, seguito da Cinque Minuti (3.625.000, 19,9%). Il preserale ha visto Reazione a Catena raccogliere 3.900.000 spettatori (25,9% di share) e la sua versione “L’intesa vincente” 2.576.000 (23,1%). Questi dati confermano che, sebbene Tale e Quale Show mantenga una presenza solida, la concorrenza di programmi di forte richiamo resta determinante per il primetime.

Riflessioni sul futuro del format

Il salto dal venerdì al mercoledì rappresenta una scommessa audace per Rai 1. Il share pari al 19,3% indica che la base di fan non è svanita, ma la riduzione di quasi un terzo dei spettatori rispetto alle prime stagioni suggerisce la necessità di rinnovare contenuti e format per riconquistare la platea più ampia. Gli esperti ipotizzano che una maggiore integrazione multimediale e la presenza di ospiti di forte richiamo potrebbero invertire la tendenza al ribasso.