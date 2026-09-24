Paura nel centro storico di Salerno, dove una ragazza 20enne è stata aggredita e accoltellata alle spalle mentre si trovava da sola. L’aggressore, uno sconosciuto, è riuscito a fuggire prima dell’arrivo della Polizia.

Aggressione nel centro storico di Salerno: 20enne accoltellata alle spalle

Come riportato da Rai News, momenti di paura nella serata di mercoledì 23 settembre a Salerno, dove una ragazza italiana di circa 20 anni è stata aggredita mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d’Aquino, nel centro storico della città.

L’episodio si è verificato intorno alle 21.30. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane, residente in provincia di Salerno, sarebbe stata avvicinata alle spalle da uno sconosciuto, che l’avrebbe colpita alla schiena con un’arma da taglio prima di allontanarsi rapidamente. A dare l’allarme è stato un passante, che ha notato la ventenne ferita e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Salerno, 20enne accoltellata e trasportata in codice rosso: caccia all’aggressore

Sul posto è arrivata una volante della Polizia, mentre la ragazza è stata soccorsa e successivamente trasferita in ospedale in codice rosso. Come riportato da Sky Tg24, nonostante la classificazione dell’intervento sanitario, le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la sua vita.

Nel frattempo, l’autore dell’aggressione è riuscito a far perdere le proprie tracce e, al momento, non sarebbe stato ancora identificato. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, risalire all’identità dello sconosciuto e chiarire anche le ragioni che potrebbero essere alla base dell’accoltellamento.