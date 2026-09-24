Negli ultimi anni la proliferazione dei drone ha trasformato radicalmente il concetto di minaccia aerea. Governi e forze armate devono ora gestire scenari in cui piccoli velivoli senza equipaggio possono attraversare rapidamente confini, osservare obiettivi sensibili o, in casi più estremi, rilasciare carichi. Per l’Italia, la protezione del proprio spazio aereo non è più un compito monolitico, ma un sistema a più livelli che varia in base alla provenienza dell’attacco, alla sua quota di volo e alla natura del carico utile.

Questo approccio articolato prevede una prima linea di difesa orchestrata dalla NATO quando la minaccia proviene da fuori territorio seguita da una seconda fase gestita interamente dall’Italia se il veicolo è già all’interno dello spazio aereo nazionale. Il risultato è una sorta di doppio scudo capace di rispondere in maniera flessibile e tempestiva a ogni tipologia di drone che tenta di violare i confini italiani.

Il ruolo della rete di difesa della NATO contro le incursioni straniere

Quando un drone si avvicina dall’esterno, il primo baluardo è la struttura di sorveglianza collettiva della NATO. Gli alleati condividono una serie di radar a lungo raggio e centri di comando che monitorano costantemente il traffico aereo sopra l’Europa. Questi sistemi non solo individuano i veicoli in volo, ma ne calcolano anche la traiettoria, permettendo una valutazione preventiva del rischio.

Se la rilevazione supera una soglia di pericolosità, il comando NATO attiva i sistemi di difesa aerea dei paesi membri più vicini al punto di ingresso.

Radar condivisi e sistemi di intercezione dei paesi membri

I radar condivisi della NATO sono integrati con piattaforme di intercettazione a terra e aereo, tra cui missili terra-aria e caccia a risposta rapida. Ogni nazione mette a disposizione le proprie risorse, creando una rete interconnessa capace di colpire un drone prima che entri nello spazio aereo nazionale. La collaborazione tra gli Stati membri garantisce anche ridondanza: se un sistema dovesse subire un malfunzionamento, altri possono subentrare senza interruzioni operative. Questo modello di difesa cooperativa è fondamentale per neutralizzare minacce che si avvicinano da direzioni multiple o a velocità elevate.

Lo scudo nazionale italiano: tre livelli di risposta in base a quota e origine

Qualora il veicolo non venga fermato dalla difesa NATO e penetri lo spazio aereo italiano, entra in funzione il scudo difensivo nazionale. Questo è suddiviso in tre livelli, ciascuno calibrato su una specifica quota di volo e sul tipo di drone avvistato. L’obiettivo è garantire che anche gli intrusi a bassa quota, spesso più difficili da rilevare, siano intercettati mediante tecnologie adeguate, mentre gli aeromobili più veloci o ad alta quota vengano gestiti con sistemi più potenti.

Livello 1: intercettori a bassa quota e contro droni leggeri

Il primo strato è dedicato alle minacce a bassa quota tipicamente droni di piccole dimensioni utilizzati per ricognizione o per rilascio di piccoli carichi. Qui operano unità di intercettori a terra dotati di sistemi di jamming elettronico e di cannoni a energia diretta. Questi dispositivi sono in grado di disturbare le comunicazioni di volo, forzando il drone a tornare al punto di partenza o a compiere un atterraggio di emergenza. In casi più critici, vengono impiegati missili a corto raggio per neutralizzare il veicolo in modo definitivo.

Livello 2: sistemi a media quota per minacce più veloci

Il secondo livello affronta drone operanti a quote intermedie, spesso equipaggiati con sensori più sofisticati e capacità di volo prolungate. Qui entrano in gioco sistemi di difesa aerea a medio raggio come i missili terra-aria a guida radar attiva, in grado di intercettare bersagli che viaggiano a velocità superiori. Queste piattaforme sono collocate su postazioni fisse e mobili, garantendo copertura su vaste aree strategiche, quali zone industriali, infrastrutture critiche e centri urbani.

Livello 3: difesa a alta quota e controllo del traffico aereo

L’ultimo strato è riservato alle minacce a alta quota dove operano droni di grandi dimensioni o veicoli ibridi con capacità di volo prolungato. La protezione avviene mediante radar ad alta risoluzione collegati al centro di controllo del traffico aereo italiano, che può coordinare interventi con unità caccia a risposta rapida. In combinazione con sistemi di identificazione amica-ostile (IFF) questi mezzi consentono di distinguere rapidamente tra velivoli civili e potenziali aggressori, garantendo una risposta mirata ed efficace.