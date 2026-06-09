Lo sciopero dei treni dell’11 giugno 2026 è stato sospeso, ovvero quello indetto dai sindacati confederali. Ma lo stesso giorno ci sarà un altro sciopero.

Treni, sospeso lo sciopero dell’11 giugno: i motivi

E’ stato sospeso lo sciopero dei treni di 8 ore proclamato unitariamente per giovedì 11 giugno 2026 dai sindacati confederali contro il bando di gara per l’assegnazione dei servizi Intercity.

La scelta è stata fatta dopo un incontro al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (Mit) a cui hanno preso parte i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Orsa Trasporti e Fast. Questa la nota del Mit: “Il Mit ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari.

La sospensione dello sciopero dell’11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati. Il Mit continuerà a lavorare per garantire servizi efficienti, tutela dei lavoratori e rispetto dei cittadini.”

Rimane in vigore sciopero di 23 ore indetto dalla Cub

Come visto è stato sospeso lo sciopero dei treni per l’11 giugno 2026.

I lavoratori però delle imprese ferroviarie aderenti a Cub Trasporti e Sgb sciopereranno dalle ore 3.00 di giovedì 11 giugno 2026 alle ore 2.00 di venerdì 12 giugno 2026 “a sostegno della piattaforma per un Ccnl che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute e salario di tutti i ferrovieri”. La situazione andrà dunque tenuta sotto controllo.