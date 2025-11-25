Incidente a Campobasso: Bottiglia Lanciata Colpisce un Autobus in Movimento

Un evento sconvolgente ha scosso la città di Campobasso, dove un autobus è stato gravemente danneggiato da una bottiglia lanciata da un cavalcavia.

Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente si è verificato sulla tangenziale di Campobasso, dove un autobus è stato colpito da una bottiglia lanciata da un cavalcavia. L’episodio ha causato ferite al conducente, un uomo di 57 anni originario di Avellino, che è stato prontamente soccorso e trasferito all’ospedale Cardarelli. Fortunatamente, i passeggeri a bordo non hanno riportato conseguenze fisiche e sono rimasti illesi.

Dettagli dell’incidente

L’autobus, operante per il servizio di trasporto pubblico Air Campania, era in viaggio per coprire il servizio sostitutivo della linea ferroviaria tra Campobasso e Benevento, attualmente chiusa per lavori di manutenzione. La bottiglia ha infranto il parabrezza del veicolo, provocando lesioni agli occhi del conducente. Il tempestivo intervento del 118 ha consentito di trasferire l’uomo in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le reazioni delle autorità

La polizia municipale è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente, effettuando i rilievi del caso e gestendo la viabilità durante le operazioni di soccorso e rimozione del bus danneggiato. Inizialmente, si era ipotizzato che l’oggetto che aveva colpito il veicolo fosse una pietra, ma le indagini hanno accertato che si trattava di una bottiglia lanciata da qualcuno dal ponte.

Un fenomeno preoccupante

Questo incidente non è un caso isolato. Solo poche settimane fa, un altro evento simile ha coinvolto due bottiglie lanciate dallo stesso cavalcavia, che hanno colpito un’auto e un altro autobus. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza della zona e sull’urgenza di misure preventive per evitare ulteriori incidenti.

Possibili misure di sicurezza

Le autorità locali stanno valutando l’installazione di barriere di protezione e telecamere di sorveglianza per monitorare il traffico e prevenire atti vandalici. La sicurezza dei mezzi pubblici e dei loro passeggeri deve rimanere una priorità assoluta, per garantire un servizio di trasporto sicuro e affidabile per tutti.

L’incidente odierno mette in luce un problema serio che richiede attenzione e azioni concrete da parte delle autorità competenti. La comunità di Campobasso ha diritto a viaggiare in sicurezza e senza timori, mentre la prevenzione di tali eventi dovrebbe rappresentare un obiettivo collettivo.