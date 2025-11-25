Terribile incidente stradale questa mattina intorno alle ore 5.30 sull’A15, all’altezza di Medesano: un auto è finita contro un tir, un morto carbonizzato.

Terribile incidente stradale sull’A15: auto finisce contro tir

Questa mattina, 25 novembre 2025, intorno alle ore 5.30, si è verificato un terribile incidente stradale sull’A15, all’altezza di Medesano (Parma) in direzione Nord.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto, al chilometro 16, ha tamponato un camion, prendendo poi fuoco. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, i Vigili del Fuoco e le autorità, che dovranno stabilire l’esatta dinamica di questo terribile incidente. La prima ipotesi è quella di un sorpasso azzardato da parte dell’auto.

Terribile incidente stradale sull’A15: un morto carbonizzato

L’auto che ha tamponato un camion sull’A15, all’altezza di Medesano, ha preso fuoco. Sul posto i Vigili del Fuoco di Parma, insieme all’ambulanza e all’autoinfermieristica di Fornovo e all’automedica di Parma. La situazione è apparsa subito tragica, con un uomo intrappolato tra le fiamme. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia stradale ha effettuato tutti i rilievi necessari al fine di appurare quello che è successo, se si è trattato davvero di un sorpasso azzardato oppure la causa è stata un’altra.