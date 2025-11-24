Tragedia in California, una donna di 69 anni è morta dopo essere stata investita da un camion addetto alla raccolta dei rifiuti. Ecco cosa è successo.

Tragedia in California, investita e decapitata da un camion dei rifiuti: nonna Maria muore davanti ai nipotini

Si chiamava Maria Rubalcava de Ruesga e aveva 69 anni la donna morta dopo essere stata investita da un camion addetto alla raccolta dei rifiuti a Santa Ana, in California.

Secondo le ricostruzioni, la 69enne stava attraversando West Bishop Street quando è stata travolta dal mezzo davanti ai nipotini. Nel tremendo impatto, Maria è stata decapitata. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi che non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso della donna, mentre i nipotini sono stati presi in cura e aiutati da un supporto psicologico. Sulla vicenda sta indagando l’Unità Investigativa Collisioni del Dipartimento di Polizia di Santa Ana. Da quanto si apprende, l’autista del mezzo addetto ai rifiuti sta collaborando. Le indagini sono appunto in corso, al fine di appurare cosa sia successo e stabilire eventuali responsabilità. Per far fronte alle spese per il funerale è stata aperta una raccolta fondi.

Tragedia in California, investita e decapitata da un camion dei rifiuti: il dolore della famiglia di Maria

Maria Rubalcava de Ruesga è morta a 69 anni investita da un camion addetto alla raccolta dei rifiuti davanti ai suoi nipoti. Secondo quando riporta l’Express US la donna era sopravvissuta a un tumore al pancreas ed era in remissione da circa un anno. Come detto è stata avviata una raccolta fondi per le spese del funerale. Sulla pagina si legge “dopo aver combattuto contro il cancro al pancreas ed essere finalmente in remissione da un anno, stava appena iniziando a sentirsi di nuovo se stessa.” La famiglia, in preda al dolore: “perderla così improvvisamente ci ha lasciato completamente sotto shock. Lascia un vuoto immenso nei nostri cuori che non potrà mai essere colmato.”