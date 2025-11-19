Rosanna Banfi e la nuova diagnosi di tumore: il post sui social e lo scatto d...

Il ritorno del tumore è una prova difficile da affrontare. Rosanna Banfi, attrice e figlia dell’attore Lino, a sedici anni dalla prima diagnosi di cancro al seno ha annunciato di essersi sottoposta a un nuovo intervento, affrontando la sfida con ironia, determinazione e il coraggio che l’ha sempre contraddistinta.

Rosanna Banfi: una vita dedicata alla prevenzione e alla ricerca

Il percorso di Rosanna Banfi nel mondo della malattia è iniziato nel 2009 con la diagnosi di tumore al seno, scoperta quasi per caso durante un controllo personale. Da allora, visite mediche, interventi e cicli di terapia l’hanno condotta a una nuova consapevolezza: “Una mia amica mi disse: quando dimenticherai la data l’avrai metabolizzato. È vero… ho avuto 15 anni in più, ho potuto vedere e fare tante cose e per questo devo ringraziare solo la medicina”.

La figlia di Lino Banfi ha trasformato la sua esperienza in un impegno concreto, promuovendo la ricerca oncologica e sensibilizzando sull’importanza della prevenzione e dell’ascolto del proprio corpo. La sua carriera nel cinema, in televisione e a teatro continua a intrecciarsi con questa missione, rendendola un volto familiare e ammirato, capace di affrontare la malattia con coraggio, ironia e trasparenza.

“Il tumore è tornato, dopo 16 anni”: Rosanna Banfi, il difficile annuncio e la foto in ospedale

A sedici anni di distanza dalla sua prima battaglia contro il cancro, Rosanna Banfi ha annunciato il ritorno dell’“ospite non invitato”, come lei stessa lo definisce. Con un post su Instagram, l’attrice ha raccontato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico, condividendo uno scatto sorridente in ospedale e accompagnandolo con un laconico “È andata” nelle stories.

Senza cedimenti al panico o al vittimismo, Rosanna ha spiegato in modo delicato e metaforico che questa volta la malattia ha scelto “un’altra stanza della mia casa”, lasciando intendere una nuova localizzazione del tumore. Con ironia e determinazione ha concluso: “L’abbiamo cacciato a calci nel c**o”.