Rosanna Banfi ha rivelato durante il programma “Storie di donne al bivio” di Monica Setta su Rai 2 che diventerà nonna.

Rosanna Banfi annuncia che la figlia Virginia è incinta: una gravidanza miracolosa

La figlia dell’attore Lino Banfi ha raccontato la commovente storia della sua figlia Virginia, che aspetta un bambino dopo aver affrontato molte difficoltà. Virginia, ora trentenne, ha scoperto a soli ventisette anni di essere in menopausa precoce. Questo ha comportato un complicato percorso di procreazione medica assistita, dopo due tentativi falliti, Virginia è finalmente rimasta incinta al terzo tentativo.

Rosanna Banfi ha spiegato che la famiglia è ancora incredula e cauta, inclusi lei e suo padre Lino, a causa dei molti rischi associati alla gravidanza. Virginia, però, è determinata e attualmente sta riposando a letto in attesa di superare il delicato primo trimestre prima di annunciare ufficialmente la notizia. Rosanna, per scaramanzia, non ha ancora acquistato nulla per il futuro nipote, ma spera che la sua madre scomparsa recentemente, Lucia, vegli su Virginia e il bambino.

Rosanna Banfi, la figlia Virginia è incinta: “E’ un miracolo”

In un’intervista rilasciata a Il Corriere Roma lo scorso dicembre, Virginia ha raccontato il suo percorso. Prima di sposarsi, nel 2020, ha smesso di prendere la pillola contraccettiva con l’intento di avere un bambino. Tuttavia, dopo mesi senza ciclo mestruale e ulteriori controlli, ha scoperto di essere in menopausa precoce. Questa notizia l’ha sconvolta e messa in crisi. Nonostante le difficoltà e lo stress, la recente gravidanza è stata una sorpresa e una gioia immensa per Virginia e la sua famiglia.

La determinazione di Virginia e il supporto della sua famiglia sono stati fondamentali per arrivare a questo lieto annuncio, che ha portato speranza e felicità nella vita di tutti loro.