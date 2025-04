Nel mondo di Amici, dove i dibattiti tra concorrenti e professori sono all’ordine del giorno, Agata Reale, ex allieva del talent show di Maria De Filippi, ha deciso di fare luce sulla sua esperienza. In una recente intervista a Il Sussidiario.net, la giovane artista ha ripercorso i momenti più intensi del suo percorso nel programma, non senza lanciare una frecciatina alla maestra Alessandra Celentano, con cui le tensioni non sono mai mancate.

Il percorso di Agata Reale ad Amici

Agata Reale è diventata una figura nota nel 2006, quando partecipò come ballerina alla sesta edizione di Amici di Maria De Filippi. Durante il suo percorso nel programma, la sua tecnica venne pesantemente criticata dalla maestra Alessandra Celentano, che sottolineò la sua carenza nel “collo del piede”. Questa critica suscitò molte polemiche, tanto che ancora oggi, a distanza di anni, Agata è ricordata come “l’allieva del collo del piede”.

Nonostante le sfide incontrate, Agata riuscì a conquistare il secondo posto, mettendo in mostra tutta la sua determinazione e il suo talento. Negli anni, però, ha dovuto lasciare la danza e combattere contro una grave leucemia, mostrando una forza e un coraggio che hanno emozionato il pubblico.

La donna, ha più volte criticato il comportamento della maestra Celentano, accusandola di essere incoerente e di creare “teatrini squallidi” per mettere in difficoltà gli allievi.

Amici, ex allieva contro Alessandra Celentano: la frecciatina che fa discutere

L’ex allieva è stata intervistata da Il Sussidiario.net, raccontando la sua esperienza a Amici, gli scontri con l’insegnante di ballo e il suo rapporto con Maria De Filippi, che considera come una mamma.

“È stata un’esperienza fantastica che porterò nel cuore sempre. Una delle cose più belle è l’aver conosciuto Maria, nutro nei suoi riguardi una stima altissima. Maria con noi ragazzi era sempre molto presente, c’è sempre stata. Tutto il mio percorso ad Amici è stato molto bello, nonostante tutto, e al momento non mi viene da dire niente di negativo, a parte ovviamente tutto il discorso riguardante Alessandra Celentano. Tutti l’hanno conosciuta grazie a quello che è successo con me, sono stata la cavia di un lungo percorso e della riconferma del suo ruolo”.

Agata ha raccontato di essere stata una delle poche ad avere il coraggio di esprimere apertamente ciò che pensava, ma di essere stata duramente criticata per averlo fatto. Ha anche dichiarato che, a suo parere, Alessandra Celentano si è sempre dimostrata incoerente nel suo ruolo di insegnante, soprattutto nel modo in cui trattava gli allievi.