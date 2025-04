La puntata per il serale di Amici 24 che andrà in onda sabato 26 aprile verrà registrata giovedì 24 ma nel frattempo iniziano ad emergere novità su quello che gli appassionati del programma vedranno sabato. La novità è davvero significativa in quanto è in grado di rimescolare le squadre e garantire così maggiore spettacolo e suspance, sia agli allievi ma soprattutto ai telespettatori.

Amici 24, a che punto sono le squadre

Le squadre ora sono in un momento critico dato che si sta avvicinando la fine del programma. Il team composto da Lorella Cuccarini e Emmanuel Lo ha un solo allievo, la squadra capitanata da Pettinelli e Lettieri ha due allievi mentre la terza ovvero quella gestita da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano conta 5 ragazzi ancora in gioco.

Da questa situazione si può facilmente intuire che per due team su tre la situazione non è affatto rosea ed anzi, il serale può fungere da colpo finale per tre dei ragazzi che partecipano alla scuola.

Rischio formazione nuove squadre

Il rischio è quello di vedere al serale di sabato la formazione di nuove squadre, infatti come riporta Biccy.it tramite la pagina Instagram Amicinews avverrà un rimescolamento delle squadre.

Il team Cuccarini-Lo si unirà a quello di Pettinelli-Lettieri così da avere due squadre pronte a darsi battaglia. Naturalmente il team Zerbi-Celentano ha maggiori chance di successo, complice il numero maggiore di talenti ma non è detta l’ultima parola.

Ora non resta che attendere sabato sera per scoprire se questo rumors è diventato realtà.