Premier Qatar:"Iran non usi Stretto Hormuz per ricattare Paesi Golfo"

Doha, 12 mag. (askanews) – L’Iran non dovrebbe ricorrere allo stretto di Hormuz per “ricattare” i Paesi dell’area del Golfo. Lo ha dichiarato il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Il passaggio marittimo strategico è bloccato da Teheran dall’inizio della guerra.”L’Iran non dovrebbe usare lo stretto come un’arma per fare pressione o ricattare i Paesi del Golfo.

Si tratta di un corridoio marittimo internazionale che deve essere sempre protetto e salvaguardato”, ha sottolineato lo sceicco al Thani. Il premier del Qatar ha lanciato questo monito durante una conferenza stampa con il capo della diplomazia turca a Doha.