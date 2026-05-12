Parla la star dei paleontologi: Alabama verso primato biodiversità

Gulf Shores (Alabama, Usa), 12 mag. (askanews) – L’Alabama sta rapidamente diventando un punto di riferimento riconosciuto a livello globale per la biodiversità e si candida nel medio termine a raggiungere il primo posto negli Stati Uniti d’America, che oggi appartiene alla California. A dirlo sono gli esperti. Tra loro c’è anche Andrew Gentry, paleontologo, biologo e senior education and research manager al Learning Campus di Gulf State Park, Gulf Shores, Alabama.”Stiamo ancora lavorando per documentare tutte le specie presenti in Alabama: è uno degli aspetti che rende questa parte del paese così incredibile: continuiamo a scoprire nuove specie.

Le aree intorno a Gulf Shores, a nord di Gulf Shores, proprio all’estremità settentrionale del delta, sono state soprannominate l’Amazzonia americana. Gli scienziati continuano a recarsi sul campo e a documentare nuove specie vegetali e animali in quella zona. E grazie al nostro lavoro di documentazione e registrazione scientifica di queste specie, stiamo lentamente scalando la classifica in termini di biodiversità totale.

Pensiamo che nei prossimi anni riusciremo probabilmente ad avvicinarci, se non addirittura a conquistare, il primo posto negli Stati Uniti per biodiversità.” afferma.Gentry è anche il nome dietro a una importante scoperta avvenuta proprio qui in Alabama, qualche anno fa: “Una famiglia della zona ha scoperto una tartaruga liuto fossile a più di due ore a nord di qui.

Era incastonata in un grosso masso sulle rive di un fiume, e ci sono voluti circa sei mesi per dissotterrarla completamente e portarla in laboratorio. Si è rivelata essere una nuova specie di tartaruga liuto fossile, ed è una delle tartarughe liuto fossili meglio conservate mai ritrovate al mondo. Quindi sono stato molto fortunato a partecipare allo scavo e a guidare la ricerca su questa nuova specie di tartaruga marina” dichiara.Gulf Shores è un centro chiave per la storia recente e meno recente dell’Alabama. “Lo stato ha un’incredibile diversità di fossili grazie alla sua storia geologica. Tutti questi colori indicano diversi strati di roccia: è, in sostanza, la costa del Golfo. Spostandosi verso sud, ci si avvicina sempre di più alla linea costiera moderna”, specifica.La creazione di Gulf State Park è stata finanziata dai contributi di BP a titolo di risarcimento per il disastro della Deepwater Horizon (2010). Il parco costiero è diventato una destinazione di ecoturismo, consigliata da Sweet Home Alabama e Travel South Usa, mentre il Golfo del Messico ha dimostrato la sua grande resilienza. “Una delle cose che ho sempre amato fare come professore universitario era portare gli studenti sul campo, farli uscire dall’aula e mostrare loro cosa significa essere uno scienziato sul campo. Ed è quello che posso fare qui continuamente”, dice. E le scoperte a volte sono grandiose. Siamo nel luogo dove il paleontologo conserva alcuni dei fossili più interessanti: “Lo squalo più grande attualmente esistente è lo squalo bianco, quindi il grande squalo bianco. Sono stati marcati un paio di squali bianchi lunghi oltre 6 metri. Quindi, sono animali grandi, ma non sono minimamente paragonabili a questo. Non sono minimamente paragonabili all’animale che aveva un dente così. Pazzesco, vero? Questi sono tutti estinti. Questa specie di Otodus è l’antenato evolutivo del Otodus megalodon. Diventavano solo più grandi. E questa è la replica di un dente di megalodonte ancora più grande”. Nelle dune candide di Gulf Shores, dove il vento scolpisce creste eteree tra l’azzurro del Golfo e il verde rigoglioso del delta, la natura cela storie di resilienza millenaria: un invito eterno a esplorare, proteggere e stupirsi davanti al miracolo della vita che rinasce sempre dalle profondità del tempo.Intervista di Cristina GiulianoMontaggio di Linda VerzaniImmagini askanews