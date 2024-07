Compleanno speciale per Lino Banfi, che spegne 88 candeline. La dedica più bella è arrivata dalla figlia Rosanna, che su Instagram gli ha riservato un post particolare, spiegando anche il motivo per cui l’attore pugliese festeggia per tre giorni consecutivi.

Lino Banfi festeggia il compleanno: la dedica della figlia Rosanna

Il 9 luglio, Lino Banfi ha compiuto 88 anni. Il suo compleanno, però, si festeggia anche il 10 e l’11 luglio. A spiegare il motivo è stata la figlia Rosanna che, via Instagram, ha dedicato un bellissimo pensiero al papà. La donna ha postato una foto spassosa, che ritrae l’attore pugliese in piscina, aggrappato ad una specie di ciambella. A strappare un sorriso è soprattutto l’espressione di Lino.

Le parole di Lina Banfi

A didascalia, Rosanna ha scritto:

“…e sono 88 e come sempre il tuo compleanno dura come il carnevale di Rio! Sei nato oggi ma sei stato segnato l’11 e noi ti abbiamo sempre festeggiato l’11. Poi però con l’avvento di Internet tutti hanno letto che sei nato il 9 facendoti gli auguri anche il 9 e finiamo a festeggiarti per tre giorni!”.

Il compleanno di Lino Banfi dura un bel po’. A quanto pare, l’attore ci tiene moltissimo, poi per i suoi 88 anni c’è anche una festa speciale che lo attende.

La festa di Lino Banfi a Canosa

La figlia dell’attore pugliese non si è limitata a fargli gli auguri di compleanno, ma ha anche svelato che per gli 88 anni lo attende una grande sorpresa. Rosanna ha concluso:

“Quest’anno poi ti faranno una grande festa a Canosa il 14, perciò si continuerà a farti gli auguri per una settimana! Allora cominciamo da oggi: auguri Papà e futuro bisnonno! 1000 di questi giorni, sempre a galla eh”.

Ovviamente, i fan si sono uniti agli auguri di Rosanna e hanno augurato al mitico Nonno Libero di vivere ancora tanti anni.