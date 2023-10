Ballando con le Stelle, Lino Banfi si commuove ricordando la moglie Lucia: "Scusatemi"

In questa prima puntata di Ballando con le Stelle, andato in onda sabato 21 ottobre c’è stato già un concorrente che ha lasciato il segno. Lino Banfi ha fatto commuovere un intero studio ricordando la moglie Lucia, scomparsa qualche mese fa. Particolarmente intenso il momento in cui l’immagine della moglie è apparsa sullo sfondo: “Avevo promesso ai miei figli che non avrei pianto, ma come si fa? Scusatemi, non volevo arrivare al pietismo…”, ha dichiarato l’amatissimo attore.