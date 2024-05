Sono stati tanti i messaggi di vicinanza che, già nella giornata di ieri, sono arrivati dai principali protagonisti della politica italiana nei confronti di Robert Fico. Il premier slovacco sta attualmente lottando tra la vita e la morte a seguito del tremendo attacco a colpi di arma da fuoco che lo ha visto coinvolto poche ore fa nella città di Handlova.

Attentato al premier slovacco Robert Fico: la reazione di Mattarella e Meloni

Il preseidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato uno dei primi a reagire a quanto accaduto, scrivendo un messaggio diretto a Fico: “La notizia del ferimento del primo ministro Robert Fico ha suscitato nel popolo italiano profonda emozione, un sentimento che condivido personalmente. Il criminale ed insensato gesto di violenza contro il capo del governo della Repubblica Slovacca costituisce un fatto di eccezionale gravità non soltanto per il suo Paese ma per tutta l’Unione Europea“. Poco dopo, alle parole del presidente, si è unita anche la premier Giorgia Meloni: “Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al primo ministro slovacco Robert Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l’amico popolo slovacco” – ha affermato la leader di Fratelli d’Italia, aggiungendo subito dopo – “Anche a nome del governo italiano desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà“.

Attentato al premier slovacco Robert Fico: i messaggi di Salvini e Tajani

Matteo Salvini si affida ai suoi profili social: “Siamo vicini al primo ministro della Slovacchia Robert Fico, rimasto ferito in una sparatoria. A lui, alla sua famiglia e al popolo slovacco la nostra affettuosa solidarietà e vicinanza“. Antonio Tajani, invece, fa diretto riferimento all’attacco e all’attentatore: “È una cosa preoccupante, la violenza in Europa non dovrebbe esserci“.