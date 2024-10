Un gesto di grande umanità

Qualche ora prima del suo atteso concerto al teatro EuropAuditorium di Bologna, Luciano Ligabue ha deciso di dedicare parte del suo tempo a un’iniziativa di grande valore umano. L’artista, noto per la sua musica e il suo impegno sociale, ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati al padiglione 13 dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola. Questo gesto, che ha colpito profondamente le famiglie e il personale medico, dimostra come la musica possa andare oltre il palcoscenico, toccando le vite di chi si trova in difficoltà.

Un pomeriggio di sorrisi e speranza

Accompagnato dai volontari dell’associazione Bimbo Tu, Ligabue ha trascorso un pomeriggio nei reparti di Neurochirurgia pediatrica, Neuropsichiatria infantile e Pediatria d’urgenza. Durante la sua visita, ha avuto l’opportunità di incontrare i bambini e le loro famiglie, regalando momenti di gioia e spensieratezza. L’artista ha firmato autografi, scattato foto e, soprattutto, ha ascoltato le storie di questi piccoli guerrieri, portando un sorriso sui loro volti e un po’ di leggerezza in un contesto difficile.

La presenza della direttrice generale

All’evento ha partecipato anche Chiara Gibertoni, direttrice generale dell’Ircss Policlinico Sant’Orsola, che ha sottolineato l’importanza di tali iniziative per il benessere dei pazienti. La presenza di una figura di spicco come Ligabue ha reso il pomeriggio ancora più speciale, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Questo tipo di eventi non solo offre conforto ai bambini, ma rafforza anche il legame tra la comunità e le strutture sanitarie, dimostrando che la solidarietà può manifestarsi in molte forme.