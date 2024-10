Gaffe e omaggi a Julio Iglesias nella puntata de La Volta Buona

Un tributo a Julio Iglesias

Oggi pomeriggio, martedì 29 ottobre, è andata in onda una nuova puntata de La Volta Buona, il popolare talk show condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Tra gli ospiti, ha fatto la sua comparsa Gianni Belfiore, noto autore di canzoni, famoso per aver scritto successi anche per il leggendario Julio Iglesias. In particolare, Belfiore è l’autore di uno dei brani più iconici del cantante spagnolo: “Se mi lasci non vale”.

La gaffe di Davide De Marinis

Durante la puntata, Davide De Marinis, presente in studio, ha voluto rendere omaggio a Belfiore e Iglesias eseguendo una sua versione del celebre brano. Tuttavia, la performance si è trasformata in un momento imbarazzante quando De Marinis ha dimostrato di non ricordare il testo della canzone. Invece di cantare le parole, ha riprodotto solo il motivetto, lasciando gli spettatori e gli altri ospiti sorpresi. Fortunatamente, Antonio Mezzancella è intervenuto per salvare la situazione, continuando l’esecuzione.

Le gaffe di Caterina Balivo

Le sorprese non sono finite qui. Caterina Balivo, nel corso della puntata, ha commesso un lapsus clamoroso, scambiando il nome di De Marinis per Antonio. Inoltre, ha fatto un’altra gaffe con l’ospite Alessia Merz, dicendo: “Finalmente ti vedo in ottima forma”, creando un momento di ilarità in studio. Questi episodi hanno reso la puntata ancora più memorabile, dimostrando che anche i professionisti possono trovarsi in situazioni imbarazzanti.

Aneddoti su Julio Iglesias

Nel corso della trasmissione, Massimo Cervelli ha condiviso un aneddoto poco edificante su Julio Iglesias, rivelando che il cantante si era addormentato mentre aspettava in camera Lory Del Santo. Non contento, ha aggiunto che probabilmente stava guardando Affari Tuoi, un commento che è stato interpretato come una frecciatina nei confronti di Stefano De Martino. Questi racconti hanno aggiunto un tocco di leggerezza e divertimento alla puntata, rendendola indimenticabile per il pubblico.