Spotify ha annunciato la data esatta per il Wrapped 2024: ecco quando esce e quando sarà accessibile in Italia

Con la fine dell’anno alle porte, è il momento di fare il bilancio della musica più ascoltata e apprezzata: torna l’immancabile appuntamento con Spotify Wrapped, quest’anno nella versione 2024. Quando esce in Italia?

Spotify Wrapped 2024: disponibile da oggi in Italia

Oggi, 4 dicembre, la piattaforma Spotify ha reso disponibili i dati di ascolto dell’anno appena trascorso. Spotify Wrapped offre una panoramica personalizzata delle tendenze di ascolto individuali, accessibile tramite un pop-up in-app. Inoltre, condivide anche dati e statistiche globali per evidenziare le tendenze più recenti, dai principali artisti musicali ai podcast più seguiti.

“Tutta la musica e i podcast che hai ascoltato quest’anno in un riepilogo creato apposta per te“, ha scritto l’account ufficiale di Spotify.

L’unico consiglio che il servizio musicale dà ai suoi utenti è di aggiornare l’app per avere l’ultima versione disponibile su dispositivi iOS o Android. All’inizio della schermata Home, gli utenti troveranno un nuovo banner intitolato “Il tuo Wrapped 2024”.

Spotify Wrapped 2024: le nuove funzionalità

Nell’ultima edizione, lanciata oggi, sono state introdotte nuove funzionalità. Tra queste spicca “la tua evoluzione musicale”, una nuova storia che ripercorre le fasi musicali vissute nell’anno passato, accompagnata da una playlist personalizzata con brani noti e canzoni che potrebbero piacere agli utenti in base ai loro ascolti.

Inoltre, gli utenti Premium riceveranno una playlist dedicata ai video musicali degli artisti più ascoltati dell’anno. Infine, come per lo scorso anno, i fan potranno anche ascoltare messaggi personalizzati dai loro artisti preferiti, oltre a brevi video realizzati dai podcaster più seguiti.

In pochi secondi, sarà disponibile il riepilogo dell’intero anno, accompagnato da grafiche interattive e vivaci. Una delle ultime schermate, e probabilmente la più attesa, mostra il totale dei minuti trascorsi ad ascoltare brani su Spotify.

Spotify Wrapped 2024: la regina degli ascolti

A livello globale, Taylor Swift domina le classifiche di streaming con 26 miliardi di ascolti, ma il brano più ascoltato è “Espresso” di Sabrina Carpenter, che ha raggiunto 1,6 miliardi di stream. Il singolo è tratto dall’album Short n’ Sweet, che si piazza al terzo posto tra gli album più ascoltati, dopo The Tortured Poets Department: The Anthology di Taylor Swift e il nuovo lavoro di Billie Eilish, Hit Me Hard And Soft.

In Italia, invece, è Geolier a posizionarsi in vetta alla classifica, conquistando il titolo di artista, album e brano più ascoltati, con Dio Lo Sa e I P’ ME, TU P’ TE.