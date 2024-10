X Factor: la prima puntata dei live e le prime eliminazioni

Questa sera, su Sky Uno, è andata in onda la prima puntata dei live di X Factor, un momento cruciale per i concorrenti che hanno finalmente avuto l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico. La gara è entrata nel vivo e i giudici hanno iniziato a mettere in atto le loro strategie, dando vita a discussioni e polemiche che hanno caratterizzato la serata.

Le esibizioni della prima manche

Durante la prima manche, i concorrenti hanno dato il massimo per conquistare il pubblico. I The Foolz del team di Jake La Furia hanno aperto le danze con “90MIN” di Salmo, seguiti da Lowrah del team di Paola Iezzi che ha interpretato “Hey Mama” di David Guetta. I Les Votives del team di Achille Lauro hanno proposto “Are you gonna be my girl” dei Jet, mentre Danielle e Mimì del team di Manuel Agnelli hanno presentato brani iconici come “Milano e Vincenzo” di Alberto Fortis e “Don’t beat a girl” di Anna Calvi. Al termine di questa manche, i Dimensione Brama sono risultati i meno votati e sono finiti al ballottaggio.

La seconda manche e il ballottaggio

Nella seconda manche, i concorrenti si sono sfidati nuovamente, con esibizioni che hanno messo in risalto il loro talento. I Patagarri e Lorenzo Salvetti del team di Achille Lauro hanno aperto con “Tutti quanti vogliono fare il jazz” degli Aristogatti, seguiti da El Ma e Francamente del team di Jake La Furia. Al termine delle performance, il meno votato è stato Pablo Murphy, che ha dovuto sfidare i Dimensione Brama nel ballottaggio finale. Entrambi i concorrenti hanno dato il massimo, ma alla fine, il giudice Paola Iezzi ha deciso di eliminare i Dimensione Brama, sottolineando la difficoltà della scelta.

Le polemiche tra i giudici

La serata non è stata priva di polemiche. Paola Iezzi ha lanciato una frecciatina a Achille Lauro, il quale aveva criticato l’esibizione di Pablo Murphy definendola “pop fatto male”. Iezzi ha voluto chiarire che non esiste un pop di cattiva qualità e ha difeso la varietà dei generi musicali. Tuttavia, Manuel Agnelli e Jake La Furia hanno concordato con la decisione di eliminare i Dimensione Brama, rendendo la serata ancora più intensa e carica di emozioni.