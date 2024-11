Il crollo di Ilan nella competizione

Nell’ultima puntata del pomeridiano di Amici, andata in onda il 3 novembre, Ilan ha subito un duro colpo, finendo all’ultimo posto della classifica con il suo inedito “Mezzocielo”. Questo risultato lo costringerà a una sfida la prossima settimana, ma ciò che ha colpito di più il giovane cantautore è stato il giudizio della giudice esterna Noemi, che ha definito la sua interpretazione “esagerata”. Un commento che ha scatenato in lui una profonda crisi, poiché la canzone è dedicata a una persona molto importante nella sua vita.

Le lacrime e la crisi personale

Dopo la puntata, Ilan si è sfogato con i suoi compagni e con Maria De Filippi, rivelando la sua difficile situazione familiare. Il cantautore, 21enne, è figlio del regista Gabriele Muccino e dell’ex moglie Elena Majoni. La loro separazione è stata turbolenta, con accuse di violenza domestica che hanno portato a un allontanamento tra Gabriele e il fratello Silvio Muccino. Elena ha ottenuto l’affidamento esclusivo del figlio, ma ha sempre permesso a Ilan di mantenere i contatti con il padre.

Un legame speciale con la sorella

Il brano “Mezzocielo” sembra essere dedicato alla sorella minore di Ilan, Penelope, nata nel 2009. Anche se il giovane non ha rivelato pubblicamente a chi sia indirizzato il pezzo, molti fan sui social hanno ipotizzato che la destinataria possa essere proprio lei. Durante una conversazione con Trigno, Ilan ha scelto di non svelare il destinatario della canzone, lasciandosi andare a un pianto liberatorio. Questo momento di vulnerabilità ha colpito anche Maria De Filippi, che ha elogiato la sua scelta di mantenere il riserbo, sottolineando l’importanza di rispettare ciò che ha scritto.

Il supporto di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha cercato di consolare Ilan, invitandolo a pensare a sé stesso e a cantare nuovamente il suo inedito in studio. La conduttrice ha dimostrato di essere consapevole della situazione delicata del giovane, apprezzando la sua decisione di non rivelare tutto in puntata. Questo gesto di riservatezza ha reso Ilan ancora più vulnerabile, ma ha anche messo in luce la sua profondità artistica e il legame emotivo con la sua musica.