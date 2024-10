Fedez in viaggio a New York: tra lusso e mistero

Fedez in viaggio a New York: tra lusso e mistero

Un’assenza sui social media

Fedez, noto rapper italiano, ha recentemente fatto parlare di sé non solo per la sua musica, ma anche per la sua assenza dai social media. Dopo il caso legato agli ultras, che ha coinvolto anche il suo bodyguard, il cantante ha scelto di mantenere un profilo basso, un comportamento piuttosto raro per lui. Nonostante il suo nome sia emerso in alcune intercettazioni, Fedez non risulta indagato e ha preferito non commentare la situazione, chiudendosi in un silenzio mediatico.

Il viaggio a New York

Solo di recente, Fedez ha riacceso l’attenzione pubblica postando alcune storie su Instagram, ma il vero colpo di scena è arrivato quando ha annunciato di essere in partenza per New York. Il rapper è atterrato nella ‘Grande Mela’ poche ore fa, ma il motivo del suo viaggio rimane avvolto nel mistero. Alcuni sostengono che si tratti di impegni professionali, mentre altri ipotizzano una fuga dalla routine quotidiana per godere di un po’ di relax.

Un tocco di lusso

Nonostante il suo tentativo di mantenere un profilo basso, Fedez non ha potuto fare a meno di mostrare il suo amore per il lusso. Durante il viaggio, ha indossato un paio di occhiali da sole Oakley “Over the top”, un modello ricercato e non più in commercio, il cui prezzo può variare da 1.300 a 3.000 euro. Questo dettaglio ha attirato l’attenzione dei fan, che non hanno potuto fare a meno di notare il contrasto tra la sua assenza dai social e il suo stile di vita lussuoso.

In compagnia di Fedez ci sono alcuni amici e membri del suo staff, mentre i suoi figli, Leone e Vittoria, sono rimasti in Italia con la madre Chiara Ferragni. La scelta di Fedez di allontanarsi dalla polemica e di dedicarsi a un viaggio negli Stati Uniti potrebbe essere interpretata come un modo per ricaricare le batterie e riflettere su quanto accaduto negli ultimi tempi.