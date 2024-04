Spotify: aumenta il costo dell'abbonamento in diversi paesi

Aumentano i prezzi degli abbonamenti di Spotify, l’azienda con sede a Stoccolma ha deciso un cambio di tariffe a partire dal 24 luglio, avvisando con una mail gli utenti.

Spotify e l’aumento dei prezzi degli abbonamenti

Il rincaro riguarda solamente gli abbonamenti Premium, ovvero quelli senza pubblicità e con la possibilità di ascoltare musica offline e creare playlist.

L’aumento degli abbonamenti Spotify : ecco cosa cambierà

Per la tariffa base dell’abbonamento Premium ad uso individuale, si passerà dai 9,99 euro ai 10,99. Rincaro di due euro invece per il Premium Duo, da 12,99 a 14.99. Stesso aumento anche per il Premium Family, che permette l’utilizzo di Spotify fino a 6 persone, che passa da 15,99 euro a 17,99 euro. Costerà di più anche l’abbonamento Student, che passa a 5,99 euro a fronte dei 4,99 euro di due giorni fa.

La comunicazione di Spotify