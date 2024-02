Con la messa in onda della prima serata del Festival di Sanremo 2024, le 30 canzoni in gara sono state finalmente svelate e, di conseguenza, rese fruibili. Gli ascolti su Spotify, al momento, parlano chiaro: ecco com’è la classifica.

Sanremo 2024: la classifica dei brani su Spotify

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2024, gli spettatori hanno potuto ascoltare tutte le 30 canzoni in gara. Mentre la classifica parziale ha eletto come vincitrice Loredana Bertè con la sua pazza, gli ascolti su Spotify hanno premiato Annalisa con la canzone Sinceramente.

Sanremo 2024: la classifica parziale del Festival

Prima di vedere la classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify è bene dare uno sguardo a quella provvisoria del Festival, in modo da avere un termine di paragone. Come vuole una delle nuove regole della kermesse musicale, alla fine di ogni serata viene fornita solo la top five. Pertanto, si conoscono solo i primi cinque cantanti preferiti dai votanti. La prima serata ad esprimere un giudizio è stata la sala stampa, che ha così decretato:

Loredana Berté – “Pazza” Angelina Mango – “La noia” Annalisa – “Sinceramente” Diodato – “Ti muovi” Mahmood – “Tuta gold”

Sanremo 2024: la classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify

Di seguito, la classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2024: