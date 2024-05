Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, ha svelato come spenderà il montepremi pari a 157 mila euro. La cantante, che in molti non credevano potesse trionfare, ha le idee molto chiare.

Amici, Sarah Toscano: come spenderà il montepremi?

La finale di Amici 23, andata in scena su Canale 5 sabato 18 maggio 2024, ha visto trionfare Sarah Toscano. In molti si aspettavano la vittoria di Petit, Holden o, al massimo, Marisol, invece a stringere la coppa tra le mani è stata la diciottenne. Come spenderà il montepremi di 157 mila euro?

Le parole di Sarah Toscano sul montepremi di Amici

Intervistata da TvBlog, Sarah Toscano ha dichiarato:

“Lo investirò nella musica, tra lezioni, vocal coach e strumenti”.

Il montepremi di Amici è pari a 157 mila euro in gettoni d’oro, che equivalgono a circa 110 mila euro. La cantante ha le idee chiare: non li spenderà per cose futili, ma per la sua carriera.

Amici: i prossimi impegni di Sarah Toscano

Dopo aver vinto Amici, Sarah girerà tutta Italia con il suo tour instore. La data zero è Torino e poi si sposterà per lo Stivale, da Nord a Sud. Nel frattempo, i fan sperano di vederla in gara al Festival di Sanremo 2025. In merito, la Toscano ha dichiarato: