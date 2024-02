La prima serata del Festival di Sanremo 2024 ha regalato diverse gaffe, alcune esilaranti e altre un po’ meno. Dalla presunta bestemmia di Fiorella Mannoia al mancato saluto a Sofia Goggia, passando per le varie frecciatine: ecco tutti gli scivoloni.

Sanremo 2024: tutte le gaffe della prima serata

Come vuole la tradizione, il Festival di Sanremo non è solo musica e look, ma anche gaffe. La prima serata della 74esima edizione della kermesse, andata in onda martedì 6 febbraio 2024, ha regalato diversi momenti esilaranti, alcuni conditi da polemiche social degne di nota. Senza ombra di dubbio, il primo scivolone è quello che vede al centro della scena Fiorella Mannoia e la presunta bestemmia durante l’esibizione con la canzone Mariposa. Nel corso della performance, sui social sono arrivati strani messaggi: “Ma anche voi sentivate una bestemmia nella canzone di Fiorella Mannoia?“, oppure “Ma solo io durante la canzone di Fiorella Mannoia ho avvertito una bestemmia?“, o ancora “Ma la Mannoia nel testo bestemmia?“. I telespettatori hanno preso un abbaglio: la cantante non ha assolutamente imprecato.

Sanremo 2024, gaffe: il mancato saluto a Sofia Goggia

Un’altra gaffe della prima serata di Sanremo 2024 ha visto Amadeus e la sciatrice Federica Brignone non rivolgere un pensiero a Sofia Goggia, che nei giorni scorsi si è infortunata. Gianni Cerqueti, ex giornalista Rai, ha così commentato lo scivolone: “Avrei scommesso casa che la Brignone come prima cosa a Sanremo avrebbe dedicato qualche parola al grave, ennesimo infortunio di Sofia Goggia. E l’avrei persa. Colossale caduta di stile. E anche Amadeus ha perso in un colpo solo parecchi punti”.

Tutte le frecciatine della prima serata di Sanremo 2024

Nel corso della prima serata di Sanremo 2024 non sono mancate le frecciatine. Tralasciando quella di Amadeus a Sinner, i telespettatori si sono concentrati sulla frase che il conduttore ha rivolto all’Agcom: “Un Festival sempre più social… Non vorrei andare troppo nel dettaglio perché se no poi uso termini boomer e poi non vorrei che mi danno un’altra multa“. Il riferimento, ovviamente, è alla sanzione che Ama ha ricevuto per ‘colpa’ di Chiara Ferragni. Restando su quest’ultima, non possiamo non citare lo striscione di Fiorello: “Ama pensati libero… e’ l’ultimo“. Gli utenti si sono accorti subito dell’errore: la e è scritta con l’apostrofo invece che con l’accento.