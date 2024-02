Sanremo 2024, piovono commenti sul figlio di Amadeus: "Josè è cresciuto all...

La prima puntata del Festival di Sanremo 2024 è finalmente andata in onda. L’attenzione dei telespettatori si è concentrata su tutti gli aspetti della kermesse. Perfino il figlio di Amadeus, il giovane Josè, è finito nel mirino.

Fin dalla primissima conduzione del Festival di Sanremo, Amadeus ha portato all’Ariston tutta la sua famiglia. La moglie Giovanna Civitillo e il figlio Josè Alberto Sebastiani non lo hanno mai lasciato solo. Sempre seduti in prima fila, per assistere allo show dell’uomo di casa, madre e pargolo sono finiti spesso al centro dell’attenzione. A dominare la scena è stato soprattutto Josè, anche nel 2024.

Sanremo 2024: i telespettatori hanno visto crescere Josè

I telespettatori di Sanremo 2024 sono rimasti senza parole quando le telecamere dell’Ariston hanno inquadrato Josè. Lo avevano lasciato bambino e lo hanno ritrovato ragazzo. In un anno, il figlio di Amadeus è cresciuto tantissimo: è diventato un piccolo uomo. Ovviamente, la cosa ha suscitato reazioni diverse, talvolta esilaranti.

Sui social, in molti si sono lasciati andare a commenti su figlio di Amadeus. Su X (ex Twitter) si legge: “Josè è un po’ il figlio di tutti, l’abbiamo visto crescere”, oppure “Praticamente il figlio di Amadeus ha fatto le elementari all’Ariston“, o ancora “Di questo passo il figlio di Amadeus ci diventa nonno a Sanremo“.