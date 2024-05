Europee: Conte, 'gruppo Ue? Avrete sorprese, saremo determinanti'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Il quale gruppo a Strasburgo confluirà il M5S? "Noi siamo in dialogo, stiamo riflettendo, avrete delle sorprese -stiamo facendo un lavoro istruttorio-preparatorio- ma non posso anticiparle, dovrete attendere. Quel che è certo è che avremo un gru...

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Il quale gruppo a Strasburgo confluirà il M5S? "Noi siamo in dialogo, stiamo riflettendo, avrete delle sorprese -stiamo facendo un lavoro istruttorio-preparatorio- ma non posso anticiparle, dovrete attendere. Quel che è certo è che avremo un gruppo di europarlamentari che saranno determinanti per una svolta verso la pace, per contrastare la corruzione, per completare una transizione verde senza costi, limitando l'impatto su famiglie e imprese. Un'Europa contro l'austherity e che riconosca a tutti pieni diritti, tutelando gli organi di informazione e la libertà di stampa". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, durante un punto stampa a Pesaro.