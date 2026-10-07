Il 6 ottobre jannik sinner, attuale numero uno del ranking ATP, ha comunicato la decisione di non prendere parte a ulteriori tornei fino alla fine del 2026. L’atleta ha spiegato che la scelta è dettata dalla necessità di preservare la salute a lungo termine, evitando di aggravare un problema al ginocchio destro ormai diagnosticato come ITBS (sindrome della bandelletta ileotibiale).

Questa dichiarazione, che ha subito suscitato ampia attenzione nel mondo del tennis, segna la prima volta in cui il giovane campione mette in pausa la sua agenda agonistica per una questione medica.

Diagnosi di ITBS e impatto sulla carriera di Sinner

L’sindrome della bandelletta ileotibiale è una forma di tendinite che interessa una fascia di tessuto connettivo che collega i muscoli dell’anca alla parte laterale del ginocchio.

Quando questa fascia sfrega contro l’osso sottostante, nasce un’infiammazione spesso descritta come il “ginocchio del corridore”. Nel caso di Sinner, il dolore si manifesta lungo l’arto inferiore e può diventare localizzato sulla zona laterale del ginocchio, limitando movimenti di rotazione e spinta tipici del tennis di alto livello.

Meccanismi di insorgenza e fattori di rischio

Secondo gli specialisti, l’ITBS nasce da un sovraccarico ripetitivo dei tessuti, potenziato da eventuali asimmetrie nel passo o in postura. Un episodio rilevante è stato il recente scivolamento sull’erba a Wimbledon, che ha provocato una rotazione improvvisa del ginocchio e potrebbe aver aggravato una già tesa tenuta muscolare. Altri fattori includono deviazioni assiali delle gambe, debolezza dei muscoli abduttori dell’anca e tecniche di corsa non ottimali, tutti elementi che, sommati, favoriscono l’insorgere della tendinite.

Piano di trattamento conservativo e prospettive di recupero

Il team medico di Sinner, guidato dal dottor Fabrizio Tencone, ha optato per una gestione conservativa ritenuta adeguata per una lesione di gravità moderata. L’obiettivo principale è ridurre l’infiammazione attraverso riposo mirato, terapia fisica e programmi di rinforzo progressivo. Non è stato indicato alcun intervento chirurgico; in caso di peggioramento, la chirurgia sarebbe valutata solo dopo aver esaurito le opzioni meno invasive, come le infiltrazioni di PRP (plasma ricco di piastrine).

Rinforzo muscolare e gestione del dolore

La riabilitazione si concentra su esercizi di rinforzo muscolare mirati ai gruppi coinvolti nella stabilizzazione del ginocchio, in particolare gli abduttori dell’anca e i muscoli del quadricipite. Gli esperti sottolineano che, una volta che gli esercizi non provocano più dolore acuto, è necessario aumentare gradualmente i carichi per stimolare una risposta riparativa del tendine. Questo approccio, sebbene possa comportare una lieve sensazione di fastidio, favorisce la rigenerazione della fibra tendinea e riduce il rischio di recidive.

Il periodo più critico di recupero si aggira intorno alle 12 settimane ma il ritorno a competizioni di alto livello richiede un percorso più lungo, con una fase di reinserimento graduale nelle attività agonistiche. Sinner prevede di riprendere in pista all’Australian Open di gennaio 2027, consentendo al suo corpo di completare le fasi di riposo, rinforzo e riacquisizione della funzionalità completa.