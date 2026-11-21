Max Verstappen partirà in pole position al Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. Il pilota della Red Bull ha ottenuto la posizione di partenza più favorevole dopo le qualifiche disputate nella notte di sabato 21 novembre, sulla Strip, il lungo viale cittadino della città del gioco d’azzardo. Il tempo migliore è stato firmato da Kimi Antonelli, che però scatterà sesto a causa di una penalità.

Antonelli più veloce ma sesto, Verstappen in pole

Antonelli ha conquistato il miglior tempo all’ultimo tentativo della Q3, ma non partirà dalla prima posizione. La penalità di cinque posizioni in griglia è legata alla sostituzione di componenti della power unit, già annunciata all’inizio del fine settimana. Il pilota italiano, campione del mondo in carica, lascia quindi la pole a Verstappen.

Alle spalle del pilota olandese si schiererà George Russell della Mercedes, secondo in griglia ma terzo in qualifica. Dietro di lui ci saranno Lando Norris della McLaren, che parte quarto ma avanza di una posizione per la penalità di Antonelli, e Isack Hadjar. Anche Oscar Piastri della McLaren riceve una penalità, di dieci posizioni, per la sostituzione della power unit, e questo sposta Liam Lawson all’ottavo posto.

Arvid Lindblad ha chiuso la sessione al sesto tempo.

Le due Ferrari eliminate in Q2

Le due Ferrari sono state eliminate nella seconda sessione. Charles Leclerc partirà undicesimo e Lewis Hamilton dodicesimo, con una posizione di guadagno ciascuno per effetto della penalità di Piastri. Entrambi i piloti hanno lamentato problemi per tutta la sessione, dal traffico in pista alla mancanza di grip segnalata più volte da Hamilton.

Leclerc, al termine delle qualifiche, ha espresso il suo disappunto: “Prendiamo un secondo in rettilineo”. Il team di Maranello aveva già previsto un fine settimana difficile per la difficoltà nel portare in temperatura le gomme e per il deficit di potenza della power unit, più evidente su questo circuito. Le due vetture dovranno ora compiere una rimonta in gara.

In Q1 erano stati eliminati anche Oliver Bearman della Haas, ventiduesimo, e le due Cadillac, Bottas e Perez. Non hanno superato il secondo taglio Albon, Sainz, Bortoleto e Hulkenberg. La gara si correrà domenica 22 novembre, con partenza alle 5 del mattino ora italiana.