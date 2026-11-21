Il centrosinistra cerca lo sprint per chiudere il programma entro il mese di novembre. Restano da superare le divisioni interne su patrimoniale, Ucraina, cannabis e abuso d’ufficio, con l’obiettivo di presentarsi con una piattaforma unitaria.

Tavoli in corso e divisioni sulla patrimoniale

La segretaria del Pd Elly Schlein si dice fiduciosa e afferma che «i tavoli stanno procedendo bene».

Secondo la sua posizione, l’intesa complessiva si chiuderà «quanto prima», e «uniti andiamo a vincere». Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte interpreta il messaggio in chiave anti-riarmo: «Dobbiamo tirare fuori il Paese dall’economia di guerra e lo faremo tutti insieme».

Angelo Bonelli conta di arrivare a un’intesa entro il 30 novembre, ma tiene il punto sulla patrimoniale: «Avs non arretra di un millimetro.

Se c’è un accordo, c’è un accordo su tutto». Conte afferma che «serve una redistribuzione seria», ma sul tema temporeggia e dice «ci lavoriamo». Tra domani e lunedì torneranno a riunirsi i tavoli su Ucraina e patrimoniale. Sulla questione ucraina, l’intesa potrebbe riguardare la necessità del negoziato e del cambio di passo dell’Italia nel panorama internazionale.

Cannabis e primarie

Sulla legalizzazione della cannabis insiste il leader di Più Europa Riccardo Magi: «Non può non essere nel programma del centrosinistra». Il gruppo di +Europa, sostiene Magi, ha già portato questa posizione ai tavoli del programma. Di parere diverso è Iv, che con le parole «Non ci pare che la cannabis sia un problema in cima ai pensieri degli italiani» mette in dubbio la priorità del tema. Matteo Renzi invita a «mettere da parte le battaglie ideologiche» e a proporre strumenti per il ceto medio, indicando una mensilità in più.

Sulle primarie, Conte afferma che si faranno «ragionevolmente a febbraio». Il presidente del Movimento dichiara che si batterà con responsabilità e chiede agli elettori del M5s di votare un altro candidato se ritengono che sia più idoneo a guidare il Consiglio.

La manifestazione e la piazza di dicembre

I quattro leader di Pd, M5s e Avs hanno partecipato in mattinata alla manifestazione contro la manovra della Cgil, partita da piazza Vittorio e diretta ai Fori Imperiali. Alla testa del corteo, insieme al segretario Maurizio Landini, si sono incontrati solo Schlein, Bonelli e Fratoianni. Conte è arrivato alla piazza del concentramento, per unirsi alla coda del corteo. Schlein ha respinto le ipotesi di una strategia per evitarsi, dicendo «C’era. So che c’era…».

Per la piazza unitaria di dicembre, le date del 5 e del 12 dicembre risultano quasi archiviate perché coincidono con altre manifestazioni. Si ragiona ora sul 19 dicembre, data che non sarebbe ancora condivisa da tutti. Tra i partiti crescono i malumori per il ritardo nella scelta del giorno e per la vicinanza al Natale, ma l’opinione condivisa è che la piazza si farà.