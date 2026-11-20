Donald Trump minaccia dazi severi per i giganti del tech che costruiscono data center fuori dagli Stati Uniti, temendo che la Cina possa appropriarsene. Le dichiarazioni arrivano al termine del summit con Xi Jinping a Shenzhen, dove sono stati concordati limiti congiunti sull'intelligenza artificiale superintelligente. Il presidente ha anche affrontato i dossier caldi di Iran e Ucraina, definendo inaccettabile un possibile accordo con Teheran e lodando l'accoglienza ricevuta da Pechino.

La questione della sovranità digitale torna al centro del dibattito geopolitico internazionale con una presa di posizione netta da parte dell’amministrazione statunitense. Donald Trump ha infatti annunciato che non permetterà alle grandi aziende tecnologiche di collocare i propri data center in paesi terzi, motivando questa scelta con la preoccupazione che tali infrastrutture possano essere acquisite o controllate dalla Cina.

La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa tenutasi a Shenzhen, subito dopo il summit con il leader cinese Xi Jinping.

Il tycoon ha precisato che questa direttiva non era ancora stata comunicata ai suoi collaboratori più stretti, presentandola quasi come una novità assoluta emersa dalle discussioni bilaterali. «Non consentiremo alle nostre aziende di costruire data center al di fuori del nostro Paese», ha affermato Trump, aggiungendo che qualora i colossi del settore dovessero ignorare questa indicazione, verrebbe imposta loro una tassa pesante.

L’obiettivo dichiarato è impedire che la potenza asiatica possa accumulare vantaggi strategici attraverso il controllo fisico delle infrastrutture computazionali.

Paletti congiunti sull’Intelligenza Artificiale

Oltre alla questione infrastrutturale, il vertice tra Washington e Pechino ha prodotto un’intesa sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale. Trump ha spiegato che le due potenze hanno concordato di stabilire dei “paletti congiunti” su questa tecnologia emergente.

Il presidente ha utilizzato una terminologia specifica per descrivere lo stato attuale dello sviluppo, affermando che ciò che viene comunemente chiamato AI sta evolvendo verso qualcosa di super. Tuttavia, ha avvertito che questo concetto potrebbe diventare fin troppo avanzato, creando squilibri pericolosi.

«Chiunque si aggiudichi l’Ia, vince», ha sentenziato Trump, sottolineando la natura competitiva e potenzialmente decisiva di questa corsa tecnologica. Durante l’incontro, il presidente ha anche espresso il suo rispetto per Dario Amodei, CEO di Anthropic, definendo un successo la quotazione o l’evoluzione dell’azienda nel panorama competitivo. Questo riconoscimento pubblico evidenzia come il governo statunitense monitori attentamente gli attori privati che stanno plasmando il futuro dell’automazione intelligente.

L’onore diplomatico dell’accoglienza

Un aspetto curioso e significativo del summit riguarda la cerimonia di benvenuto. Trump ha rivelato di sentirsi molto onorato dal fatto che il presidente cinese abbia accolto la delegazione americana direttamente all’aereo, un gesto di cortesia diplomatica riservato al paese e non solo alla persona fisica. «Mi ha molto onorato che il presidente abbia accolto il nostro Paese all’aereo», ha commentato, interpretando questo atto come una prova di rispetto reciproco e di status elevato degli Stati Uniti agli occhi di Pechino.

Per rafforzare questa percezione di superiorità negoziale, Trump ha fatto un confronto diretto con l’ex presidente Joe Biden, soprannominato ironicamente Sleepy Joe. Ha specificato che Xi Jinping non aveva mai compiuto tale gesto nei confronti del predecessore, non andando ad accoglierlo sottobordo. Questa distinzione serve a marcare una discontinuità nelle relazioni bilaterali e a presentare l’attuale amministrazione come quella capace di ottenere maggiori riconoscimenti protocolari.

Geopolitica globale: dall’Iran all’Ucraina

Il contesto internazionale resta complesso e carico di tensioni. Riguardo alla situazione in Iran, Trump ha ammesso che Teheran desidera raggiungere un accordo, ma ha categorizzato le condizioni proposte come inaccettabili per gli interessi americani. La diplomazia sembra quindi bloccata su posizioni inconciliabili, almeno nella fase attuale delle trattative.

Per quanto concerne il conflitto in Ucraina e i contatti con Vladimir Putin, il presidente ha riferito che il leader russo avrebbe manifestato la volontà di porre fine alla guerra attraverso mezzi diplomatici. In una conversazione diretta, Putin avrebbe risposto negativamente alla domanda se avesse iniziato il conflitto sotto una presidenza Trump, sostenendo che ciò non sarebbe mai accaduto. Secondo la narrazione di Washington, la gestione precedente del dossier ucraino è stata giudicata inefficiente.

Infine, sul tema nucleare, è emerso un punto critico: Cina e Russia hanno concordato che una guerra nucleare non dovrà mai verificarsi. Tuttavia, Trump ha notato che eliminare completamente gli arsenali atomici rimane difficile da un punto di vista puramente negoziale. Attualmente, gli Stati Uniti detengono il primato numerico sulle testate nucleari rispetto alla Russia, mentre la Cina, sebbene indietro, sta compiendo sforzi intensi e frenetici per colmare il divario, alterando ulteriormente gli equilibri di deterrenza globale.