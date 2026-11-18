EICMA 2026: furti alle moto ZXmoto e polemica tra Cina e Italia

EICMA 2026: furti alle moto ZXmoto e polemica tra Cina e Italia

Alcuni componenti di due moto ZXmoto esposte a EICMA sono stati rubati, e il caso è diventato un tema di confronto politico tra Cina e Occidente.

Alla fiera EICMA di Milano, svoltasi nei padiglioni di Fiera Milano Rho dal 3 all’8 novembre, alcune moto esposte dal costruttore cinese ZXmoto hanno subito furti di piccoli componenti. A segnalarlo pubblicamente è stato Zhang Xue, fondatore del marchio, che ha parlato di sottrazioni avvenute sotto gli occhi dei visitatori durante la rassegna più importante del settore delle due ruote.

Tappi, serrature e specchietti sottratti dalle moto esposte

Secondo quanto dichiarato dal costruttore, sono stati portati via tappi dell’olio, del radiatore e del serbatoio, alcune serrature e perfino specchietti retrovisori. Zhang Xue aveva già diffuso un video durante la manifestazione, invitando gli altri espositori a sorvegliare gli oggetti non fissati saldamente ai veicoli.

L’imprenditore, che ha partecipato più volte al Salone milanese, dice di aver notato un peggioramento nel corso degli anni. Per le prossime edizioni l’azienda intende proteggere i componenti con serrature e cavetti metallici.

Un precedente a Cremona a settembre

Il caso di EICMA si aggiunge a un episodio precedente. Lo scorso settembre, in occasione della tappa del Mondiale Superbike a Cremona, una delegazione di circa 200 persone legate a ZXmoto era in Italia per seguire le gare.

Dal pullman usato dal gruppo sono scomparsi sei zaini con effetti personali, vestiti, biglietti, denaro e una videocamera, e un dipendente ha perso il passaporto. L’azienda ha confermato il furto il 28 settembre, dichiarando di aver presentato denuncia e di essersi rivolta all’ambasciata cinese per ottenere un documento sostitutivo.

La replica del Global Times

La vicenda ha avuto un’eco ampia in Cina, dove il Global Times, quotidiano collegato al gruppo del Quotidiano del Popolo, organo del Partito comunista cinese, ha pubblicato un editoriale molto critico. Il titolo recita: “Se non c’è furto, non è l’Italia?”. Il pezzo riprende una battuta diffusa sui social cinesi, secondo cui l’Italia sarebbe il Paese dei furti, la Francia quello delle rapine e Regno Unito e Stati Uniti avrebbero entrambi i problemi, pur non condividendo apertamente questa generalizzazione. Il giornale attribuisce i furti a una giustizia lenta, a sanzioni poco dissuasive e a tutele eccessive per chi commette reati, e li presenta come prova dei limiti del modello politico occidentale.

L’editoriale chiude con un invito a governi europei e statunitense ad andare in Cina per imparare come garantire la sicurezza pubblica. Lo scambio potrebbe però essere reciproco: l’Italia potrebbe confrontarsi con Pechino sui metodi di sicurezza, mentre la Cina potrebbe guardare alla tutela dei diritti e delle libertà individuali, che anche in Europa vivono una fase di ridimensionamento.