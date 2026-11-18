Nel tardo pomeriggio di martedì 17 novembre 2026, a Bossico, piccolo centro dell’Alto Sebino in provincia di Bergamo, un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie di 61 anni, soffocandola nella casa dove vivevano. Poco dopo le 18.30 è stato lui stesso a chiamare il 112 e a confessare quanto accaduto, consegnandosi spontaneamente ai militari.

La telefonata e l’arresto

Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Sovere ha raggiunto l’abitazione della coppia, di nazionalità italiana, e ha trovato la donna senza vita. Il personale del 118, arrivato con automedica e ambulanza, ha provato a rianimarla senza successo. L’uomo è stato arrestato poco dopo ed è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti e domande.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Clusone, con il comandante, il nucleo investigativo di Bergamo e il sostituto procuratore. Sono stati avviati accertamenti scientifici per ricostruire con precisione la dinamica del delitto.

Le parole dell’uomo e il contesto familiare

Secondo quanto emerso finora, la donna, Emma Rosa Rey, soffriva da tempo di una malattia degenerativa, e nell’ultimo mese il marito, Mario Carniglia, aveva lasciato il lavoro per assisterla a tempo pieno.

Nel racconto ai militari, l’uomo ha dichiarato: «Mi ha chiesto lei di farla finita. Si è seduta sul letto e io da dietro l’ho soffocata premendole un bastone sulla gola».

Non risultano interventi pregressi dei carabinieri per liti tra i coniugi né denunce presentate dalla donna. Il paese conta meno di mille abitanti. Nella stessa giornata l’uomo è stato trasferito nel carcere di via Gleno a Bergamo.

Gli altri femminicidi in due giorni

La vittima di Bossico è la quinta donna uccisa in due giorni in Italia. A Serre, in provincia di Salerno, Immacolata Paolino, 82 anni, è morta per mano del marito di 88 anni, che l’ha colpita al collo e al torace con un’arma da taglio. A San Giorgio a Liri, nel Frusinate, Domenica Onorati, 78 anni, è stata trovata morta dal marito Gerardo Di Raimo, 80 anni, che poi ha confessato di averla uccisa. Ad Angri è stata uccisa Assunta Abbruzzese, 50 anni, e i sospetti si concentrano su uno dei figli, ancora irreperibile. A Castel San Giorgio, i carabinieri hanno fermato una persona per l’omicidio di Elda Capuano, 88 anni, uccisa con almeno dieci coltellate.